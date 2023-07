El reality Gran Hermano sigue dando que hablar y este jueves se dará a conocer la identidad del nuevo participante que llegará a la casa estudio. La animadora Diana Bolocco comentó a los participantes que el misterioso concursante es misterioso, seguro de sí mismo, extrovertido, directo, y mayor de 30 años. Conoce a continuación quién podría ser el nuevo participante del reality de Chilevisión.

Adriana Barrientos da detalles del nuevo participante de Gran Hermano

La modelo y panelista de Zona de Estrellas comentó durante el programa que el nuevo participante es Sebastián Ramírez, el conflictivo chico reality que participó en “Amor a Prueba” y “Resistiré”, al parecer desde el lunes el joven estaría en Buenos Aires, Argentina.

Además Barrientos comentó a Página 7 que Sebastián Ramírez entrará por Fran Maira, haciendo alusión a una de las integrantes de la casa. “Al parecer ella fue escuchada por la gente del reality y le encontraron el pololo ideal”. Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez advirtió que Ramírez está pololeando hace un tiempo con la periodista Camila Campos.

Algunos televidentes ya conocen el carácter del nuevo integrante del reality y no están de acuerdo con su ingreso, sin embargo y la Leona aseguró que “Sebastián termina inmediatamente, a penas firma un contrato”, por lo tanto, “no tiene esos problemas, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la realidad, y al parecer este ingreso es solo por trabajo”.

Para finalizar Barrientos señaló lo siguiente “él estuvo conmigo en un reality y les aviso que ese cabro no perdona”. También confesó que “cuando ingresa, procura entrar soltero porque sabe que va por sus capacidades de macho recio, de conquistar mujeres, y es un arma letal”. En resumen, “Sebastián no falla”. Y al parecer su personalidad le favorece mucho al reality que no ha marcado el rating que esperaban los ejecutivos del canal.