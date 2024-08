Una inesperada noticia recibieron los fans de Oasis cuando la jornada de este domingo distintos medios británicos reportaron que la agrupación integrada por Noel y Liam Gallagher estaba cerca de anunciar su esperado regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia.

Según reveló The Sun, los artistas detrás de éxitos como “Wonderwall”, “Stop Crying your heart out”y “Champagne Supernova” llegaron a un acuerdo secreto para realizar una serie de presentaciones alrededor de Reino Unido durante los próximos meses.

Oasis es una de las bandas más importantes y reconocidas en el mundo, por lo mismo, muchos se preguntan qué fue lo que llevó al quiebre de la banda.

¿Por qué se separó Oasis?

La banda liderada por los hermanos Gallagher, Liam y Noel, se formó en 1991 y tres años más tarde vivirá su primer gran quiebre, en donde tras su cruce con su hermano Liam durante un concierto de exhibición en Los Ángeles, Liam insultó a sus compañeros y le lanzó un pandero a su hermano, por lo que Noel anunció su renuncia, sin embargo, después se retractó.

En mayo del 2000 Noel deja la banda debido a un fuerte cruce con Liam, retirándose de la gira, la cual se realizó sin él.

La mala relación entre los hermanos no era secreto para nada y durante una entrevista con Revista Q el 2009, Liam señaló que Noel era “el hombre más enojado que jamás conocerás. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa”.

Ese mismo año se presentarían en el Festival de Chelmsford, pero debieron cancelar a último minuto porque Liam tenía laringitis, situación que Noel negó revelando que su hermano tenía resaca.

Esto hizo que Liam presentará acciones legales contra su hermano, las cuales se detuvieron tras las disculpas de Noel.

A semanas de esto, los hermanos tuvieron el gran quiebre durante el Festival de Rock en Seine, Pensilvania, cuando su presentación y el resto de la gira fue cancelada. A través de un comunicado Noel explicó: “Es con cierta tristeza y un gran alivio decirles que dejé Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

“Pero creo que tienes derecho a saber que el nivel de verbal y la intimidación violenta hacia mí, mi familia, amigos y camaradas se ha vuelto intolerable y la falta de apoyo y comprensión de mi gerencia y compañeros de banda no me ha dejado otra opción que conseguir mi capa y buscar nuevos pastos”.

Tras el quiebre de la banda, a los pocos meses Liam anunció que comenzaba una nueva banda con ex miembros de Oasis, Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock, llamada Beady Eye, con quienes lanzó dos álbumes: Different Gear Still Speeding (2011) y BE (2013).

Noel Gallagher se lanzó oficialmente como solista con un espectáculo para Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall de Londres el 26 de marzo del 2010.

Para los juegos Olímpicos de Londres del 2012 muchos esperaban ver la reunión de la banda en el escenario, sin embargo, Beady Eye se presentó interpretando Wonderwall sin Noel.