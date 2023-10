Los conflictos no paran en Gran Hermano. Tras el duro enfrentamiento de Jennifer y Constanza, los ánimos en la casa están a flor de piel. De ese modo, un nueva discusión se llevó en la casa entre Ignacia Michelson y Estefanía durante el desayuno, logrando un ambiente tenso para toda la casa estudio.

Michelson se va con todo contra Estefanía

Todo comenzó cuando Michelson dijo frente a todos en el desayuno que se sintió discriminada, especialmente por Estefanía. “Me discriminaste, me trataste de todo; de chana, de ordinaria, de mala educación, que no se qué, de chaparrita”, comenzó a revelar Ignacia.

“Tú dijiste muchas cosas más también pero no me arrepiento de haberme defendido porque me estabas atacando, y si eres tan pro mujer tampoco deberías gritarle a otras mujeres”, respondió Estefanía.

Luego agrega, “me faltaste el respeto a mí primero”.

Cuando se creyó que la discusión había terminado, Estefanía siguió con el tema contra Michelson. “Tanto te tocó lo que te dije, te tocó un montón.

Todo esto provocó una reacción alterada de Ignacia, llena de gritos a lo que Estefanía le pregunta, “¿por qué gritas?”.

Finalmente, Michelson le señala a Estefanía que es la persona “más discriminadora del mundo”.

Rai es el nuevo eliminado de GH

Una eliminación de alto impacto se vivió en Gran Hermano. Cuando todos creían un resultado, finalmente Raimundo se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Chilevisión con un porcentaje de un 63.88% contra un 36.12% de Scarlette. “Me quedo con la bonita experiencia, conocí gente muy bacán aquí dentro. No me llevo ningún rencor, al final es parte de”, declaró durante su salida.

Además, el ex participante al abandonar la casa, se despidió de todos, incluyendo un beso inesperado para Alessia, lo que sorprendió a todos los presentes en ese momento.