En cada capítulo de Gran Hermano, se vuelve más notoria la distancia entre Francisco, Jennifer y Constanza, quienes alguna vez fueron “La Resistencia” en la primera temporada del reality de Chilevisión. Tras diversos conflictos durante el encierro, partiendo por la intensa discusión entre Pincoya y Coni, donde incluso la bailarina pidió que la expulsaran, el grupo de amigos no es el mismo.

De ese modo, otro momento de quiebre entre “Los Lulos”, fue cuando Francisco tildó de “agresiva” a Constanza en vivo y la jugadora pidió renunciar.

Asimismo, Ignacia Michelson, ex participante de Gran Hermano, revela que advirtió esta situación a Coni.

Ignacia Michelson asegura haberle advertido a Coni de Francisco

Cuando fue la votación de repechaje, Ignacia Michelson no votó por Francisco, decisión que causó roces con Constanza y Pincoya. De ese modo, la chica reality argumentó que, no lo conocía tanto entonces no estaba segura de que volviera al encierro. Ahora, estas palabras resuenan bastante con los seguidores de Coni, tras la discusión en vivo que tuvo la bailarina con Papá Lulo.

Durante una trivia de preguntas que subió a sus historias de Instragram, Michelson dio a conocer que le advirtió a Coni de cosas sobre Francisco.

Ignacia Michelson habla de Francisco de Gran Hermano

Tras su renuncia en el reality, Ignacia Michelson fue invitada al programa envivo “Espiando la casa” hablando sobre lo que ha sucedido en los últimos días en el encierro junto a Michael Roldán. Trinidad Cerda, Lucas Crespo y el conductor Juan Pablo Queraltó.

Fue en ese momento, cuando la influencer dijo todo sin pelos en la lengua y y lanzó unas criticas sobre algunos de sus excompañeros en la casa. Asimismo, al referirse de Francisco, Michelson señala que le advirtió a la bailarina.

“Yo le dije a Coni desde un principio ‘Pancho va a venir cambiado’. Se lo dije desde un principio. ‘Te apuesto, todos van a venir cambiados’”, relató Ignacia.

“Me dijo ‘no, yo quiero mucho a Pancho’. Yo le dije ‘espérate, espérate, va a cambiar, va a cambiar’”, agregó.

Por ese lado, en conversación con el panel, sobre la convivencia en la casa, Ignacia aseguró que “siento que es el mejor momento ahora, solo las mujeres, y la relación de Jorleth (Jorge y Skarleth), perfecta, y están las mujeres”.

“Y el Bambino”, agregó Lucas, lo que impulsó a Ignacia a sincerarse sobre el participante que hoy es muy cercano a Coni, Vivi y Scarlette, el llamado grupo de las “Reinas Bellas”.

“Yo lo que vi al principio no me gustó de él. No lo conozco y no te puedo decir ‘ay, sí, me cae bien porque ahora está diferente, buena onda’. No lo conozco, tengo que conocerlo, verlo, ver cómo actúa y ahí recién decir ‘sí, ahí sí me cae bien’”, explicó Michelson.

Finalmente, la chica reality comentó que le parecen divertidos los memes de “Reinas Bellas” por redes sociales.