Ignacia Michelson se fue con todo contra Estefanía, debido a que la chica reality, reveló frente a todos que se sintió discriminada por parte de la participante. Tras esto, Francisca se acercó a Nacha con el fin de que ella también se ha sentido de esa forma, dando a conocer comentarios de Coni sobre su cuerpo y más.

Francisca encara a Michelson y Coni: “Habló mal de mi cuerpo con Rai”

Mientras se encontraban en la habitación Alessia, Ignacia Michelson y Constanza, se acercó Francisca directamente a Nacha para conversar sobre la discusión que tuvo con Estefanía, haciendo énfasis sobre la discriminación.

“En varias ocasiones me he sentido insultada (…) como el fin de semana que me fui. La coni habló mal de mi, de mi cuerpo con Rai, de mis tetas, de las operaciones y nadie tampoco le dijo nada. Entonces por eso yo no opino”, expresó Francisca.

A lo que Coni comienza a responderle, y Francisca le dice “no estoy hablando contigo”.

“De la Alessia, también hablaron mal de su cuerpo”, expresó Francisca con Alessia presente en la habitación.

Tras estas declaraciones, Ignacia Michelson expresó que “nunca he insultado el cuerpo de una mujer porque yo se lo que es sufrir por no sentirte segura, y no va a venir esta hueo… aquí a retroceder todo lo que tal ves hemos logrado muchas”, refiriéndose a Estefanía.

Rai es el nuevo eliminado ¿Cuáles fueron los porcentajes?

Una de las eliminaciones más intensas, fue la ocurrida el pasado lunes, con una placa integrada por Scarlette, Francisca y Raimundo. Finalmente, Raimundo, conocido como “la guagua rusa”, fue el elegido para abandonar la casa más famosa del mundo.

Sin embargo, algo sucedió que causó extrañeza para los espectadores, y es que los porcentajes no fueron mostrados por televisión como es de costumbre, causando dudas en redes sociales. Por ese lado, finalmente Julio César mostró los porcentajes de votación a través de su instagram oficial, los cuales fueron: 63,88% para Raimundo contra un 36,12% de Scarlette.