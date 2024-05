Revelan los motivos del por qué la teleserie no estaría en la plataforma del canal.

¿Por qué Al Sur del Corazón no está disponible en Mega Go? Estos serían los motivos

Al Sur del Corazón, la nueva teleserie de Mega, llegó a la pantalla hace algunas semanas, con una historia llena de romance, reencuentros y conflictos que tiene en su elenco principal a Paola Volpato, Gabriela Hernández y Francisco Melo.

La teleserie que se filma en Puerto Ortay, en la providencia de Osorno, capturó rápidamente la atención de los televidentes que no se pierden capítulo, sin embargo, hay una pregunta que se repite constantemente entre los cibernautas: ¿Por qué la producción no se encuentra disponible en Mega Go?.

¿Por qué Al Sur del Corazón no está en Mega Go?

Según reveló El Filtrador, la teleserie no se encuentra disponible en el streaming del canal privado debido a que llegaría a Netflix, por este motivo no podría estar en otra plataforma, señalaron fuentes de la señal al medio.

¿Cuál es la trama de la teleserie?

La trama narra la historia de una familia de mujeres que trabajan en el campo, un ámbito históricamente dominado por hombres. Deciden mantener a los hombres alejados tanto de sus vidas como de sus tierras, respaldando así un mito familiar que sostiene que ninguna mujer ha sido feliz junto a un hombre en los últimos 200 años debido a una supuesta maldición.

Con este trasfondo, tres generaciones de mujeres – una abuela, su hija y sus nietas – se enfrentarán a la tarea de destacarse, mientras descubren secretos profundos y enfrentan dificultades arraigadas.

Conocida como “Las Bravas”, el grupo familiar está compuesto por Hilda (Gabriela Hernández), Emilia (Paola Volpato), Gracia (Mariana Di Girolamo), Milagros (Francisca Armstrong) y Trinidad (Clara Silvera).

Francisco Melo interpreta a Manuel Toro, un personaje que traerá complicaciones a la familia Bravo. Es el padre de Felipe (interpretado por Mario Horton) y tuvo una relación amorosa con Emilia (Paola Volpato), de la cual no se siente muy orgulloso.