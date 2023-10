"No vamos a ser nada" y "somos amigos con ventaja": Skarleth define sus besos con Jorge en Gran Hermano

El reality de experimento social “Gran Hermano”, sigue con nuevos incidentes en la casa. Esta vez, el amor ha llegado con energía entre los participantes, creando nuevas parejas dentro del encierro. Asimismo, pudimos ver el beso entre Skarleth y Jorge, sorprendiendo a los televidentes y por supuesto, a los mismos implicados.

¿Nuevo romance entre Skarleth y Jorge?

Al comienzo del programa, siempre vimos a Skarleth y Jorge como amigos que se apoyaban diariamente, sobretodo en los momentos más difíciles, cuando las ganas abandonar el programa, se apoderan de los jugadores que llevan meses desconectados de la realidad.

Pero ahora las cosas cambiaron, porque los ojitos de amistad, se transformaron en algo más que podría ser amor de pareja. Sin embargo, todo esto ha tomado de sorpresa a los televidentes, participantes y a Skarleth y Jorge, quienes no han oficializado nada ¿Por qué? Eso se sabrá más adelante.

Asimismo, durante la trasmisión de eliminatorias. Julio César le pregunta a Jorge, hace cuanto quería besar a Skarleth. “Desde que volvió”, declara Miss Chile a los conductores.

“Había una pequeña posibilidad (de que saliera mal) pero uno siempre está seguro“, comenta Jorge.

“Di mi oportunidad, estaba medio nervioso. Así que bien, contento, las relaciones de amistad de tanto cariño, llegan al siguiente nivel“, declara con énfasis Jorge.

Luego, los conductores le preguntaron a Skarleth si imaginó besar al participante en algún momento, a lo que la bailarina responde que, “sí, me lo imaginé en algún momento, cuando eramos amigos”. “Pero yo estaba afuera el otro día bailando con los chicos, y fui a verlo porque estaba solito”.

Entre medio, Jorge señala que estaba “estratégicamente solo”. Luego, Skarleth señala que el beso fue algo muy especial y sobretodo inesperado.

De ese modo, el momento más decisivo de la conversación, es cuando Diana pregunta el título de la relación. “Amigos con ventaja”, dice Jorge, y Skarleth responde que, “más que amigos, no tiene nombre, pero seguimos siendo amigos”.

¿Mucha intensidad? Skarleth no se siente muy convencida

Cuando todos creíamos que Skarleth y Jorge serían una potencial pareja, comenzaron a salir a flote algunas reflexiones de la bailarina sobre esta nueva dinámica con quien fue su amigo desde siempre.

“Se va a quedar por mí”, dice Skar con un tono de sorprendida.

“Está dependiendo de ti, es que tú eri su contención acá adentro“, responde Viviana.

“Pero es que ya no es la misma contención“, enfatiza Skarleth.

De ese modo, Viviana le dice que no llevan nada y que su relación no le pusieron etiqueta. “No, y no vamos a ser nada”, responde Skarleth.

¿Y él sabe eso? le pregunta Viviana, y la bailarina asegura que sí, que le dijo que seguían siendo amigos.

¿Y qué pasa con Stephanie?

Durante la misma conversación entre Vivi y Skarleth, la bailarina recuerda el momento en que la ex pareja de Jorge, Stephanie Arancibia, lo visitó en la casa de Gran Hermano. “Le dejó las cosas en claro y después se acostó con ella”, comenta Skar.

“¿Sabes que hubiera querido? Hubiera preferido que no me diera ese beso, y que siguiéramos siendo como antes”, declara frente a Viviana.