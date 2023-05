Un nuevo rumor se ha desatado en el mundo de Farandulandia. Esta vez, la modelo Adriana Barrientos se refirió contra la ex esposa de Mauricio Pinilla, la empresaria Gissella Gallardo, diciendo que la mujer estaría en un nuevo romance. Tras los dichos, Gallardo no se quedó callada y paró en seco a la Leona.

“Nuevamente vengo a desmentir. Esta vez a la señorita Barrientos”: Gisella responde a Adriana Barrientos

Todo comenzó durante el programa “Zona de Estrellas”, donde la leona indicó que la Gisella está con su ex pareja.

“Nuevamente está saliendo con mi expololo, el de la cartera. Desde el año 2008 que ella andaba encima de mi ex”, aseguró Barrientos, quien además indicó que se han visto muy cariñosos en el gimnasio.

Cuando se dieron a conocer los comentarios de Adriana, la empresaria publicó lo siguiente en sus redes sociales:

“Nuevamente vengo a desmentir. Esta vez a la señorita Barrientos”, comenzó diciendo.

“Esta vez inventó que estoy en una relación con su ex de hace no sé cuantos años, José Miguel Posada, quien es mi amigo desde hace varios años y es dueño del gimnasio al que asisto”, indicó Gallardo.

Además, puso en la mesa el hecho de que sus palabras pueden dañar a los círculos cercanos de ambos, tanto su familia como la del involucrado. “Ella no entiende que con sus mentiras puede causar daño a él, a su pareja de hace 3 años, con la cual trabaja en el mismo gimnasio, a mi familia y a mí”, dijo a Barrientos.

No obstante aclaró que todo lo que dijo la leona en el programa es mentira y que está tranquila con su versión. “Todos los que me conocen saben que esto no tiene nada de cierto”, indicó.

“No sé cuál será el problema de la señorita Barrientos conmigo, jamás he sido ni podría ser su amiga, porque no compartimos los mismos principios y valores”, dijo para finalizar en su historia.