En un nuevo capítulo de "El Discípulo del Chef" las integrantes del equipo rojo Vanesa Borghi y Adriana Barrientos se sinceraron sobre una antigua "mala onda" que había entre ellas y entregaron detalles de cómo es su relación actual.

Mientras preparaban el plato a presentar en la competencia, fueron consultadas por las "antiguas asperezas" .

"Yo alguna vez igual fui chica, alguna vez igual tuve 20 años entonces me pude haber equivocado", sobre si cree que se equivocó con Vanessa, la modelo señaló: "Mil veces y no solo con Vanesa, me he equivocado con millones de personajes y también millones de personas se equivocaron conmigo".

Vanesa agregó: "Es parte de la vida. Quizás comenzaron a conocerme un poco más en este programa, trato de no hacerme problemas y menos a esta altura, tengo 38 años, la verdad chao".

Mientras la ex integrante de Morandé con Compañía continuaba con la preparación, Adriana señaló: "Una vez Vanesa dijo que yo tenía las patas chuecas, una vez me dijo que era muy flacuchenta..."., Borghi comentó: "Pero yo siempre digo las cosas en la cara.. pero buena onda, funcionamos bien".

"Es eso, es trabajar en equipo. Puede que no seamos amigas, pero creo que el compañerismo en el equipo siempre tiene que ser así", concluyó señalando Vanesa.