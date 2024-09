Recientemente, se reveló un rumor que sacudió a la farándula argentina en donde distintos medios informaron sobre el supuesto quiebre entre Pampita y Roberto García Moritán, tras cinco años juntos y una hija en común.

La relación entre la modelo y el parlamentario inició en agosto del 2019 y en noviembre de ese mismo año contrajeron matrimonio. El 2021 nació Ana, su primera hija en común.

Tras la ola de información sobre los motivos del quiebre, uno de sus protagonistas alzó la voz y entregó detalles de la situación actual de la pareja a través de redes sociales.

Moritán se pronuncia sobre rumores de quiebre con Pampita

En su cuenta de X (Ex Twitter) el Ministro de Desarrollo Económico escribió: “No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados”.

“Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones por favor”.

Rumores de quiebre entre Pampita y Moritán

Los comentarios sobre el quiebre de la pareja comenzaron luego de que se filtró que el político habría dejado la casa que comparten, hospedando en un hotel de Recoleta por cuatro días.

En el programa LAM Yanina Latorre señaló: “Ella se cansó, se hartó, no hay una tercera persona, esta persona me dice que él está muy en su rol político, que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”.

“Que ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró porque le pareció un dulce y después se fue dando cuenta que es un nabo”, señaló, para luego agregar: “Otra cosa que me cuentan es que él, con este cargo político que tiene, se la pasa pelotudeando en eventos, cavas, cuisine, cosas que ella no…”.

“Algunos señalan, y esto no me consta para nada, que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura porteña. Es el fin de la carrera política de Moritán”, comentó Ángel de Britto en el espacio.