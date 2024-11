El dúo formado por Facundo García y Nico Valdi, conocido como Migrantes, nos adelanta el verano con el cuarto capítulo de su serie de románticos: “JBL“, una colaboración con los reconocidos artistas The La Planta y Lil Cake.

En esta ocasión, la talentosa dupla fusiona desamor y fiesta en “JBL”, una canción que invita a desahogarse cantando a todo volumen al ritmo de su inconfundible cumbia fiestera.

La nueva canción cuenta con casi dos millones de reproducciones en Spotify y en conversación con RedCarpet, Facundo entregó detalles del éxito de la banda y sus próximos pasos.

“JBL” lo último de Migrantes

Acerca de esta nueva colaboración con The la Planta y Lil Cake, Facundo señaló que ha sido un proceso muy entretenido, ya que “son dos artistas que ya conocemos hace muchísimo tiempo, son amigos y fue lindo volver a colaborar después de bastante tiempo”.

“Bueno, con Lil Cake teníamos “Mercho”, que fue una canción que sonó muchísimo. Y con The la Planta teníamos una canción de él de hace muchísimo tiempo, yo creo una linda fusión que pudimos hacer ahí”.

El dúo cuenta con casi 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, con “Mercho” superando los 387 millones de reproducciones y “Si me tomó una cerveza” llegando a los 250 millones, Migrantes se posiciona como una de las bandas en ascensos más importantes del género.

Sobre el cariño que reciben y la buena recepción a su música por parte de sus fans, Facundo señala que está muy agradecido del apoyo constante.

“Es lindo que el público reciba así las canciones, porque bueno, uno cuando saca las canciones también lo hace con esperando algo. A veces, yo siempre digo que somos medios impacientes con los resultados, hay que ser un poco más paciente con eso, si no nos gana la ansiedad. Pero es lindo que a la gente le guste, que pueda disfrutar la canción y bueno, más ahora que está viniendo acá el calor y son canciones para eso, son bastante fiesteras”.

Sobre la composición de los temas, Facundo señala: “A mí me gusta mucho escribir canciones románticas y escuchar muchas baladas, así que me gusta mucho escribir por ahí. Y siento que, bueno, a veces las canciones cuando tienen ese toque, ese toque de amor o de desamor justamente, como tiro en la JBL, la gente se identifica mucho más y por ahí la sienten desde otro lado. Me gusta escribir sobre eso”.

El éxito de Migrantes

Facundo comenta que los últimos años han sido bastante movidos para el dúo que se encuentra cumpliendo 10 años desde el lanzamiento de “Si me tomo una cerveza”, tema que se cuenta con más de 164 millones de reproducciones en YouTube.

Señalando que el éxito de la canción cambio bastante todo. “Empezamos a entender un poco más todo lo que es la industria de la música, empezamos a juntarnos también con muchísimos más artistas, a componer mucho más”.

“Yo creo que en lo que más, siempre digo, lo que más he evolucionado es en tal vez que antes tardaba muchísimo más en hacer una canción, en componer o lo que sea, y ahora hoy en día tengo la facilidad de poder juntarme con alguien, hacer una canción en un día tal vez.

“En eso crecí muchísimo. Y también personalmente en un montón de cosas que a veces a los artistas cuando empezamos nos da miedo, tal vez no sabemos, no lo entendemos. Siento que ahora como que tuve un gran crecimiento en estos últimos años con eso”.

Migrantes es escuchado en numerosos países fuera de Argentina, de donde son oriundos. Señalando que ha sido algo muy lindo de recibir, el cariño de fans en todo el mundo.

“Es uno de nuestros objetivos, porque si bien el género de cumbia se escucha en muchísimos países, siento que mucho más se escucha acá en lo que es Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile también, pero un poco menos de lo que escuchamos nosotros”.

“Y llegar a ver que suene en España, en Ecuador, en Guatemala, que hemos ido también a tocar en diferentes lugares, llegar con este estilo de música es lindo y está bueno también”.

Facundo nuevamente se refirió al éxito de “Si me tomo una cerveza” y como triunfó en distintos países. “A nosotros esa canción nos cambió, nos cambió bastante la vida diría yo, porque nos había ido bien en nuestro principio, pero tocábamos solamente en Argentina y ya esa canción se fue a un nivel mundial que la verdad que no lo esperábamos”.

“Y cambió todo porque los artistas nos empezaron a ver, también nos empezaron a ver las disqueras, productoras, y antes tal vez no teníamos esa visibilidad, también nos permitió hacer contacto con un montón de gente que antes no lo teníamos. Y yo creo que fue como un punto de inflexión en nuestra carrera”.

“Siempre digo que hay que seguir trabajando. Obviamente, una canción no te te asegura nada, hay que seguir trabajando y haciendo canciones y demás, pero es muy importante para nosotros”.

Los próximos proyectos de Migrantes

Acerca de lo que se viene para los próximos meses, Facundo adelantó que para el mes de diciembre van a estrenar un álbum. “Son como cumbias románticas, que también las hemos hecho como en un falso vivo. Y con esto cerramos el año y ya bueno, el año que viene ya pensar en otra cosa”.

“También estamos pensando en hacer el volumen dos de este álbum. Pero cerrando un lindo año, porque la verdad que hemos hecho lindas canciones, con lindas colaboraciones, hemos disfrutado mucho con este álbum que sale dentro de poquito”.