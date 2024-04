Luis Mateucci sobre quiebre con Daniela Aránguiz tras final de Tierra Brava: "Me jugó en contra"

La relación amorosa entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci ha llegado a su fin. Tras ver diversos momentos mágicos de la pareja en el reality Tierra Brava, parece que el ingreso del argentino desató problemas entre ambos y las cosas no llegaron a mejor puerto.

Con el anuncio, se han revelado muchas especulaciones de panelistas, sin embargo Mateucci dio a conocer esta información luego de referirse sobre la competencia final del pasado reality.

Luis Mateucci da a conocer que terminó con Daniela Aránguiz

En un dialogo con Las Últimas Noticias, Mateucci se refirió sobre el quiebre entre la panelista de Sígueme en TV +.

“Eso me jugó mucho en contra, tuve una semana muy difícil. A Daniela le tengo todo el cariño, todo el amor. Sé que es una buna madre, buena mujer, fue una buena compañera, una buena amiga”, declaró Luis Mateucci.

“En estos momentos no voy a estar con ella ni creo que volveré a estar. Pero sé que pasando toda esta tormenta volveremos a ser amigos, y estaremos el uno para el otro para siempre. Pero tengo claro que no volveré con ella”, afirmó el participante del nuevo reality de Canal 13.

“He tenido ataques de pánico y ansiedad esta semana a raíz de esto, y nunca me había pasado en la vida, realmente esto me tiró para atrás”, reveló Luis Mateucci sobre su escaso desempeño en la competencia.

Aunque es importante mencionar de que existe otra versión, puesto que en el programa “Qué te lo digo”, aseguraron que la ruptura se debe a que él tiene un interés en Daniela Colett, participante de Ganar o Servir.