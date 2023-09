Si eres un apasionado de las películas románticas, sin duda esta película es una elección perfecta para ti. “All my life” (titulada “Para toda la vida” en español) se ha convertido en la película más buscada en el país esta semana en la plataforma de streaming de Netflix. Sin duda, que si este cine es tu favorito, la cinta te encantará. Conoce por qué debes verla y más detalles a continuación.

¿Por qué debes ver “Para Toda la Vida”? El éxito de Netflix

Esta película aborda dos experiencias de la vida: la muerte y el amor. Jenn y Sol se conocen en un bar. Desde ahí, ambos construyen una relación donde viven los mejores momentos de su vida. Asimismo, se muestra como ambos personajes expresan su amor hacia el otro, hasta llegar a la decisión de casarse.

Desde ahí todo bien, el romance protagonizado por Jessica Rothe y Harry Shum Jr, reflejan ese comienzo de una relación amorosa donde todo es posible y pareciera que la esperanza es el regalo de todos los días. No obstante, algo inesperado y mortal sucede. No no es que muere alguien repentinamente, pero si algo parecido: cáncer terminal, es decir, una muerte que pronto ocurrirá.

Este padecimiento se lo encuentran a Sol, y desde ahí, comienza otra aventura. Una oportunidad de poder enlazarse toda la vida en el plano terrenal. Quieren casarse, y junto a sus cercanos, comienzan a organizar la fiesta de boda para que ambos puedan cumplir su deseo.

Aunque las temáticas de la historia son bastante conocidas en otras películas, la cinta “Para toda la vida” nos muestra muy bien ese encanto de conocer a alguien y sentir ese “flechazo“, transformando en algo cliché como algo trascendental en la vida de una persona.

Una recomendación para todos los románticos de nuestro país.