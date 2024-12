Prime Video presentó recientemente el primer avance de su nueva película biográfica deportiva Unstoppable, que estará disponible en la plataforma en las próximas semanas.

El guion, escrito por Eric Champnella, Alex Harris y John Hindman, está basado en el libro homónimo de 2012 escrito por Anthony Robles (también productor de la película), quien retrata las adversidades que afrontó para convertirse en un campeón de lucha libre.

La película es protagonizada por Jharrel Jerome en el papel de Robles y cuenta con un destacado elenco que incluye a Jennifer Lopez, Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle.

¿Quién fue Anthony Robles?

La persona que inspira esta cinta es un luchador estadounidense reconocido por su extraordinaria determinación y logros en el deporte, a pesar de haber nacido con una discapacidad física.

Nacido el 15 de julio de 1988, Anthony Robles llegó al mundo sin su pierna derecha debido a una malformación congénita. Aunque inicialmente utilizó una prótesis, decidió dejarla permanentemente a los 3 años.

Su habilidad para la lucha libre la fue puliendo para lograr una beca que le permitiera ingresar a la universidad, debido a su compleja situación familiar.

Durante su carrera en la lucha escolar, Robles enfrentó grandes dificultades como la cancelación de la rama del deporte en la Universidad Estatal de Arizona por falta de fondos, la cual lograron superar y regresar a la competencia.

En su etapa universitaria, Robles alcanzó la cima del deporte al convertirse en campeón nacional de la NCAA (Asociación Nacional Atlética Colegial) en 2011, representando a su universidad en la categoría de peso de 125 libras (56 kg).

Además de su carrera deportiva, Robles ha destacado como autor motivacional, conferencista y entrenador, inspirando a miles con su historia.

En su libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion (2012), relata su vida y los desafíos que enfrentó para alcanzar el éxito.

¿Cuándo se estrena Unstoppable Prime Video?

La película tuvo su estreno mundial el 6 de septiembre de 2024 en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Posteriormente, será lanzada en cines de forma limitada el 6 de diciembre de 2024 bajo el sello de Amazon MGM Studios, antes de llegar a Prime Video el 16 de enero de 2025.

Mira el avance a continuación: