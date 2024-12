No falta nada para que llegue a la pantalla la esperada secuela de “Culpa Mía”, “Culpa Tuya”, la cual llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 27 de diciembre.

En esta nueva saga, protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, Noah y Nick deberán superar nuevos obstáculos que buscarán separarlos a toda costa.

La primera película, basada en el exitoso libro de la trilogía Culpables de Mercedes Ron, logró posicionarse entre los 10 títulos más vistos en más de 190 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, India, Argentina y Francia.

A pocos días de su estreno, en RedCarpet conversamos con Nicole Wallace sobre la segunda parte de la saga romántica de Prime.

Nicole Wallace adelanta el estreno de Culpa Tuya

Al final del primer ciclo, Nick y Noah consolidaron su relación, situación que no le gustó a sus padres.

Acerca de cómo evolucionará el romance en la secuela, Nicole señala que “es un cambio cronológico a lo que pasa en las relaciones normalmente. Creo que la intensidad de la primera es una cosa más pasional, más de conocerse, de admitir que te gusta, que no, ver si es posible esa relación, a dónde va”.

“Y creo que la segunda, esta nueva es más ya dentro de una relación, todos los problemas que puede haber, las complicaciones, la comunicación. Es muy importante cuando la primera es como una película de química y esta es de repente darse cuenta si son compatibles o no, más allá de la química obvia que tienen”.

La saga de películas de Prime está basada en la trilogía de novelas de Mercedes Ron titulada Culpables.

Sobre cómo ha sido interpretar en la pantalla a un personaje que ya era conocido y querido por una importante cantidad de público, la joven comentó: “Creo que estoy ya acostumbrada un poco. No sé por qué, pero siempre me han tocado hacer adaptaciones o personajes que ya se han hecho. Mi primera serie fue un remake, como que he hecho muy pocos personajes que sean creaciones de cero”.

“Entonces creo que como estoy acostumbrada, siempre es divertido más que nada”, expresó.

“Y la presión de que le guste a todo el mundo la tengo un poco trabajada ya, en el sentido de que sé que no le voy a poder agradar al 100 % de los lectores, entonces es un peso que me quito de encima desde el principio”, explicó la intérprete.

Lo que se viene en la saga

La actriz también adelantó lo que se viene en la secuela “Culpa Tuya” que está por estrenarse.

“Creo que, por un lado, ha sido un personaje tan importante en mi carrera y ha marcado tanto, me ha abierto a tantas oportunidades que siempre voy a estar súper agradecida y siempre me va a dar como mucha penita”.

“Por otro lado, al final llevo tanto tiempo con ella que sí que tengo ganas de poder darle su espacio y poder salir de el. Y para la tercera, pues tendréis que ver, para mí es mi favorita. Creo que el personaje de Noa se cierra muy bien y la verdad es que tengo muchas ganas de verla porque aún no la he visto. Y espero que a la siguiente Noah y todas las adaptaciones que vayan a seguir, que también se lo puedan pasar igual de bien haciendo todo el rodaje”.

Asimismo señaló que los fans quedarán contentos con la historia de la secuela. “Creo que tiene todo lo que gusta de la primera y está todo intensificado por 100, así que creo que es justo lo que se necesita en una segunda película de este estilo”.

Añadiendo que siente que será agridulce para los fans. “Obviamente lo van a pasar mal porque tiene partes que sé que a los fans les va a doler, pero creo que también es parte de la aventura y si no sería muy aburrido si todo está bien todo el rato”.

Revisa el tráiler a continuación

La trilogía de “Culpables”

A pesar de que la segunda cinta aún no llega a la plataforma de Prime, debido al éxito de la primera producción, la tercera entrega ya fue confirmada.

Con la tercera parte también llegará el fin de la historia y la despedida de los personajes de la pantalla. La actriz se refirió al proceso de interpretar a un personaje por un periodo largo de tiempo y cómo ha sido el despedirse de ella.

“Para mí era muy interesante poder hacer todo el arco del personaje desde la primera hasta la tercera. Creo que es algo que no todos los actores tienen la posibilidad de hacer. Con poder quedarse con un personaje durante tanto tiempo y tener tanto tiempo para generar esa evolución, eso era algo que me llamaba mucho la atención”.

“Creo que también como toda la parte de acción que tiene y eso era muy divertido. El tocar los temas de los traumas creo que es algo que es bastante diferente a otras películas”.

Y cómo esos traumas y ese pasado y esas cosas familiares afectan tanto a tus relaciones románticas en el futuro, es algo que también me gustaba mucho”.