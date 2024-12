Prime Video estrenó el primer avance de su nueva película deportiva biográfica “Unstoppable”, la cual llegará a su plataforma dentro de las próximas semanas. Dirigida por William Goldenberg en su debut como director de largometrajes.

El guion, escrito por Eric Champnella, Alex Harris y John Hindman, se basa en el libro homónimo de 2012 de Anthony Robles (quien también figura como productor) y Austin Murphy.

La cinta está protagonizada por Jharrel Jerome en el papel de Robles, con un elenco que incluye a Jennifer Lopez, Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle.

¿Cuándo se estrena Unstoppable?

La cinta tuvo su estreno mundial el 6 de septiembre de 2024 en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Posteriormente, se lanzará en cines de manera limitada el 6 de diciembre de 2024 bajo Amazon MGM Studios, antes de su estreno en Prime Video el 16 de enero de 2025.

Revisa el avance a continuación

¿Quién es Anthony Robles?

El protagonista de la cinta es un luchador estadounidense que se destacó por su increíble determinación y logros en el deporte, a pesar de haber nacido con una discapacidad física.

El deportista nació el 15 de julio de 1988 sin su pierna derecha debido a una malformación congénita, pero eso no fue un impedimento para lograr triunfar en el deporte de contacto. Uso temporalmente una pierna prostética, sin embargo, a los 3 años decidió removerla permanentemente.

Durante su carrera en la lucha escolar, se convirtió en campeón nacional de la NCAA (Asociación Nacional Atlética Colegial) en 2011, representando a la Universidad Estatal de Arizona en la categoría de peso de 125 libras (56 libras).

Su historia es un ejemplo de superación personal, ya que utilizó su fuerza, técnica y perseverancia para competir y triunfar frente a oponentes.

Además de su carrera como luchador, Robles se ha convertido en un autor motivacional, conferencista y entrenador, compartiendo su historia para inspirar a otros.

Su libro, Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion (2012), detalla su vida y los desafíos que superó para alcanzar el éxito.