Una nueva serie acaba de llegar a Netflix y ya se posicionó en el primer lugar del ranking de reproducción en Chile, reemplazando a La Reina Charlotte, el spin-off de Bridgerton, que llegó a la pantalla el pasado 4 de mayo con su primera temporada.

Con tan solo 6 capítulos, una nueva miniserie ha logrado captar la atención de los suscriptores del servicio de transmisión.

¿Qué serie se posicionó en el primer lugar del ranking de Netflix?

El Silencio, la nueva serie protagonizada por la estrella de Élite, Arón Piper, se posicionó en los primeros lugares de las visualizaciones del streaming a pocos días de su estreno.

La producción cuenta la historia de Sergio Ciscar (Arón Piper), un joven que recientemente salió en libertad tras haber asesinado a sus padres y haber cumplido una condena de seis años por el crimen.

Desde los terribles hechos, Sergio no ha dicho ninguna palabra, ni siquiera para explicar sus motivos, por lo que las causas siguen siendo un misterio,

Ana Dussuel (Almudena Amor), una joven psiquiatra, junto a su equipo, serán los encargados de descubrir si el criminal que recientemente salió en libertad es un peligro para el resto de la comunidad.

La nueva producción también reúne a Piper con su ex compañero de elenco de la serie juvenil Élite, Manu Ríos, quien interpreta a Eneko.

El resto del elenco lo componen Almudena Amor, Cristina Kovani, Aitor Luna, Ramiro Blas, Mikel Losada y Aria Bedmar.