Superman & Louis revela el traje que llevará el superhéroe

The CW ha revelado el nuevo traje de Superman de Tyler Hoechlin en una imagen promocional de la próxima serie Superman & Lois. El programa, ambientado en el Arrowverse (conocido oficialmente como CWverse), está protagonizado por Hoechlin como Clark Kent y Elizabeth Tulloch como Lois Lane, quienes han interpretado los papeles en series de la cadena como Supergirl. La serie se estrenará en febrero.

Superman & Lois ha atraído un nivel adicional de atención debido a su papel único en Arrowverse. Como dos de sus series principales -Supergirl y Arrow- han terminado recientemente o en el caso de Supergirl anunciado su cancelación, algunos fanáticos temen que el universo DC esté llegando a su fin en la señal.

Sin embargo, el Arrowverse aún no ha terminado, y ahora los fanáticos pueden ver el protagonista del programa más nuevo con un traje nuevo y brillante. The CW ha revelado oficialmente el último atuendo de Kryptonian, que tiene una apariencia texturizada casi de malla, no muy diferente a la apariencia de Henry Cavill de Man of Steel. Sin embargo, el atuendo de Hoechlin también tiene una estética clásica, manteniéndose fiel a los enfoques más tradicionales de las famosas medias azules y rojas. "Encuentro que el nuevo traje es representativo del programa", dijo Hoechlin en un comunicado. "Representa todo lo que Superman representa y ha representado durante casi un siglo".

Aunque Superman & Lois podría traer nueva vida al Arrowverse, también es probable que difiera notablemente en su estilo de otros programas de la franquicia.

La serie devolverá a la pareja a la ciudad natal de Clark, Smallville, y, según los informes, se centrará más en las rarezas de las personas sobrenaturales que intentan llevar una vida normal. Ese tono hace que la serie se parezca más a Los Increíbles que al oscuro drama de Arrow, aunque como es propio de los programas de la cadena la acción siempre será un elemento principal.