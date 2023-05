La mini serie de Netflix que es la más vista en Chile esta semana y no te puedes perder

Cada vez más son un tema de conversación los estrenos que llegan a las distintas plataformas streaming, sobre todo de Netflix. Y es que, el sitio siempre logra sorprender a sus suscriptores con los nuevos lanzamientos de su catálogo. Por ese mismo lado, este mes llegó una serie spin-off que, seguramente muchos de nuestros y nuestras compatriotas han estado esperando, lo que la ha puesto en el puesto de la ficción más vista esta semana.

¿Cuál es la mini serie de Netflix que se ha convertido en la más vista esta semana en Chile?

Se trata de la producción spin-off de Bridgerton, “Queen Charlotte”, la ficción protagonizada por Golda Rosheuvel.

¿Cuál es la sinopsis de Queen Charlotte en Netflix?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “centrada en el ascenso a la prominencia y el poder de la reina Charlotte, esta precuela del verso de Bridgerton cuenta la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó una gran historia de amor y un cambio social, creando el mundo de heredado por los personajes de Bridgerton”.

Durante una conversación con Collider, su guionista Shonda Rhimes reveló los temas clave que se cubrirán en la serie. “Se trata mucho de cómo sobrevives en un mundo en el que no tienes poder. ¿Dónde encuentras el poder en eso? Cuando pienso en esta serie y en lo que quiero que el público se lleve de ella, creo que lo más importante La cosa es que quiero que la gente sienta que esto es lo que pasa con el amor real, el amor es duro, el amor es difícil, el amor tiene muchas capas, y también quiero que se lleven la idea de que el final feliz del que siempre hablamos para los personajes no no tiene que ser el obvio”, señaló.

¿Cuál es el reparto de Queen Charlotte en Netflix?

Su elenco completo es el siguiente: