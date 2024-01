Después de una eléctrica presentación de Damas Gratis, Capitán Valverde tuvo la misión de subirse al escenario del Festival del Huaso de Olmué para seguir con la fiesta de la tercera jornada. No le tomó mucho tiempo ganarse al público con una entretenida rutina.

De entrada, el humorista apeló a su origen ariqueño y se rio de los problemas de inmigración en el norte. “No es fácil salir de Arica, entrar está la papa”, causando la risa de todo El Patagual. “Ya no puedo hablar más de esto porque va a salir Carter a huevear”, complementó, ganándose de inmediato al público presente.

El humorista enfrentó su primer gran desafío a nivel televisivo y no titubeó. Con buen ritmo y chistes rápidos, logró siempre mantenerse en sintonía con los presentes en la provincia del Marga Marga. Marcelo, su nombre real, se inició en el ambiente el 2015 y en este festival, logró hacerse un nombre de manera mediática. Este escenario ha sido la estación previa de muchos antes de Viña del Mar y quién sabe, si Valverde logra correr la misma suerte.

Uno de los temas de la semana en Chile fue la formalización de Cathy Barriga, por las acusaciones de fraude al fisco en Maipú. Este tema no estuvo fuera de la rutina de Capitán Valverde, quien aludió al pasado televisivo de la “Robotina” en Mekano. “A la que mejor le fue iba a estar encerrada… a Daniela Aránguiz, está en un reality”, hizo alusión ante las carcajadas de El Patagual.

Otro de los grandes momentos del humorista, fue al recordar cómo vivió su generación el cambio de año del 2000, con los temores sobre un posible fin del mundo en aquella época. También jugó con las comidas familiares y la transición de pasar de la mesa de los niños a la de adultos. Pese a ser su primer gran evento televisivo como protagonista, el ariqueño logró salir airoso y se fue como uno de los ganadores en la edición 2024 del Festival del Huaso de Olmué.

Luego de 53 minutos de una rutina que no decayó, el humorista recibió el reconocimiento por su participación sobre El Patagua. “Muchas gracias, de verdad muy linda la experiencia. Estaba un poco nervioso, me emociono rápido, pero el cariño, la risa, la buena onda y la recepción, me hizo sentir como en casa, como en los shows de bares con 50 personas, acá estamos en lo mismo. Muchas gracias”, agradeció el triunfador, quien luego de seguir unos minutos más con su rutina, se retiró con los aplausos de los asistentes.