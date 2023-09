Primero fue el Lollapalooza Chile y ahora el Movistar Arena, el artista venezolano Danny Ocean no se cansa de venir a nuestro país, y el próximo 23 de septiembre se presentará en el recinto del Parque O’Higgins para reencontrarse con sus fanáticos chilenos que cada vez que viene lo acompañan para cantar y bailar sus canciones.

Con una increíble gira mundial dónde ha agotado sus show en diversas ciudades de Europa como Madrid, Milán, Barcelona y Roma retorna a sudamérica para presentar su show completo. Pero no todo fueron giras por el mundo para la carrera de Daniel Morales, detrás su talento se encuentra una gran historia de perseverancia y grandes letras de amor.

La historia detrás de “Me Rehúso” el hit de Danny Ocean

Danny Ocean se destaca por ser cantante y compositor, y una de las canciones que lo hizo conocido a nivel mundial y logró millones de reproducciones fue “Me Rehúso”, la cuál fue estrenada en el año 2016.

En conversación con Roberto Martínez conductor del podcast “Creativo” el artista venezolano señaló como la canción lo llevó al estrellato y el origen de la letra:

“Fijate que “Me Rehúso” fue un regalo de San Valentín a una chica que quería mucho y que me tocó dejar, pero me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por eso y me di cuenta que el contexto político y social que tenía atrás la canción: ¿Por qué me tenía que ir? Por necesidad y no por elección, y lo que implicaba esa decisión”.

Además ahondó sobre la crisis en Venezuela durante el régimen de Nicolás Madura y señaló que la canción va más allá de una historia de amor. “Todo se grabó…no tenía dinero para mandarles unas flores o algo, y lo que le podía hacer era una canción. Pero a medida que escribía la canción también estaba consciente que no era el único que estaba pasando, éramos muchos amigos que nos compartimos eso: ¿Cómo lo estás pasando? ¡Vamos duro!”.

Finalmente el intérprete de “Vuelve” comentó que “es un sentimiento que estás escribiendo, es como un sentimiento general que lo volviste personal con una persona”.

Escucha a continuación “Me Rehúso” de Danny Ocean: