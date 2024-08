Una de las grandes duplas de la televisión chilena es Priscilla Vargas y José Luis Repenning. Los dos animadores de TV son actualmente los rostros de Tu Día de Canal 13.

Con una gran química, constantemente salen los rumores de que los dos rostros tienen algún tipo de relación, los que llenan constantemente la prensa de farándula.

Recientemente, en una entrevista con la Revista Velvet es que los dos periodistas conversaron sobre esta relación y química entre ambos.

¿Relación secreta?

En una entrevista con Revista Velvet tanto Priscilla como José Luis hablaron sobre esta relación que tienen juntos, destacando que son muy buenos amigos, pero nada más.

“Nosotros lo pasamos muy bien juntos, porque además, tenemos nuestro propio grupo de amigos en común desde que empezamos a trabajar“, comentó Priscilla en la revista.

“Nuestra amistad no solo pasa por el respeto, sino también por la admiración. Eso es clave“, agregó Repenning.

Y es que en la misma revisa revelaron que ambos se han acompañado en los momentos más difíciles del otro y es que Priscilla reveló que Repe estuvo junto a ella en los momentos más difíciles tras su divorcio. Siendo ella también un apoyo para Repenning en su separación.

“Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, y ahora estamos en un muy buen momento. Así como nos acompañamos antes en las malas, ahora también salimos harto a celebrar“, relató Pri.

Pero eso no es todo y es que decidieron aclarar su supuesta relación secreta. Y es que debido a la gran amistad han sido molestados incluso por sus compañeros de equipo.

“Lo que hay es que trabajamos todos los días para ser la mejor pareja televisiva, y en ese proceso lo hemos pasado muy bien. Te estoy hablando de pareja televisiva, profesionalmente hablando, como compañeros y como amigos. Probablemente, sí ocurre que existe una ilusión por parte de la gente. Pero si revisas los programas, hablamos de contingencia, echamos la talla; no es que estemos coqueteando, sino que las cosas se dan de forma orgánica y natural”, reveló Priscilla.

“Sabemos la fantasía que existe sobre nosotros, y sería ciego o hipócrita no reconocerlo. Pero no es que andemos por la vida haciendo cosas para provocar eso. De repente digo algo y los camarógrafos se ríen, pero no es parte de nuestro diseño como programa. Sabemos que se idealiza o que la gente nos ‘shippea’, pero no es algo que busquemos“, agregó.

“Al comienzo, después del piquito que nos dimos en la alfombra roja de un Festival de Viña, fue heavy… Nuestra relación se basa en un respeto mutuo; no nos interrumpimos, sino que nos complementamos. A veces ella se queda con algo en el tintero y yo lo aporto, y viceversa. Nuestro diálogo en el estudio es muy fluido, y eso se nota genuinamente“, complemento Repe.

Eso sí, los dos comunicadores no se cierran a la posibilidad de terminar juntos en algún futuro. Y es que es importante recordar que hace algún tiempo Repenning reveló que sí, de tener 50 años y ninguno tener pareja, ambos envejecerían juntos.

Si bien el mismo Repenning destacó que esto era solo una broma, Priscilla destacó que no se cierra a ninguna posibilidad con el animador.

“A esta altura de nuestra vida, nada es descartable. Seríamos tontos alimentando la fantasía. Pero de verdad, me gusta mucho compartir con Repe. No solo me gusta trabajar con él, es muy agradable trabajar con alguien a quien conozco desde joven, desde los 20 años. Además de trabajar con él, compartimos mucho. Entonces, imagínate, sería tonto descartar de antemano una situación así“, finalizó la periodista.