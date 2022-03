Luego de 20 años en Mega, específicamente en el área de prensa, la reconocida periodista Priscilla Vargas se integrará a las filas de Canal 13 en un gran proyecto como conductora.

Este martes, Vargas sorprendió a sus televidentes al despedirse en pantalla del canal. El anuncio llegó luego de dar el diagnóstico del tiempo, cuando lanzaron un compilado de diferentes notas de la profesional.

“Muchos no sabían que te ibas, pero luego nos comentarás ese proceso”, manifestó Michelle Adams. “Nos dejas por este proyecto nuevo que es un gran desafío para ti”, reveló la meteoróloga.

Tras las palabras de sus compañeros, la comunicadora terminó en llanto y afirmó que el hecho era una sorpresa, porque no había compartido la noticia con muchos colegas.

“Solo quiero decir que de verdad los quiero mucho, los adoro. Creo que fue una sorpresa, porque de verdad nadie lo sabía”, mencionó luego.

Según la periodista, ha sido "muy feliz" en Mega, al que aseguró le dio las herramientas para crecer profesionalmente y para crecer en lo personal.

“Gracias por dejarme despertarlos todos los días”, puntualizó para volver a dar palabras al canal, agradeciendo “la estabilidad necesaria para tener a mis hijas sin postergarme. De verdad he sido muy feliz aquí”, comentó.

"Hasta siempre", cerró Vargas.

Priscilla Vargas asumirá el mando del tercer ciclo del programa "Aquí somos todos" de Canal 13 a partir del lunes 14 de marzo.

Sobre su nuevo escenario laboral, la periodista expresó “para mí llegar a Canal 13 significa volver a mis inicios, porque Canal 13 fue la puerta que me permitió entrar a la televisión. Cuando yo estudié periodismo me inspiré en muchos reporteros que eran tremendos referentes en el periodismo nacional y también tuve el gusto de, apenas de salir de la universidad, trabajar con muchos de ellos. Luego me di la vuelta larga en Mega, en donde me dieron las herramientas necesarias para desarrollarme profesionalmente, y después de dos décadas vuelvo a Canal 13 para hacerme cargo de un programa que creo que tiene dos misiones. Una, informar y la segunda, ayudar. Y creo que más allá de informar para un periodista, concretar una ayuda es sumamente gratificante”.