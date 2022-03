Una inesperada noticia sorprendió a los televidentes la jornada de este martes, cuando la periodista Priscilla Vargasanunció su salida de Mega tras 20 años en pantalla para sumarse a la conducción de Aquí Somos Todos.

La comunicadora conversó con LUN sobre su decisión de dejar el canal en el cual trabajo dos décadas y reveló que fue lo que la impulsó a dar este nuevo paso en su trayectoría televisiva.

Vargas reveló que solamente cinco personas sabían sobre la oferta que le llegó de Canal 13 y que se iría de Mega. "La decisión la tomé hace algunos días y nadie contó nada menos mal", expresó.

Sobre sus motivos para cambiarse de casa televisiva, la periodista comenta: “Siento que necesitaba dar el paso siguiente después de 20 años. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. Pensaba también que de verdad creo que puedo ser super aporte al programa, la sencillez y los atributos más humanos la gente los valora".

Su compañero de pantalla, José Luis Repenning estaba enterado de la situación y Priscilla revela que fue él quien la impulsó a tomar su decisión. “Era uno de los cinco que sabía. Cuando nos encontramos en Tongoy le conté, yo creo que súper entusiasmada, que tenía esta posibilidad. Le dije que sentía que tengo todas las habilidades para hacerlo. Entendió y dijo que me iba a echar de menos. Repe me ayudó mucho a tomar la decisión. Solo necesitaba que me dijeran dale”.

José Luis Repenning también se refirió a la salida de su compañera de programa, expresando que no quería que se fuera. Sin embargo, estaba consciente de que sería lo mejor para ella profesionalmente.: "Cuando me comentó en Tongoy que la habían contactado siempre le dije que escuchara y que viera la mejor opción. Después cuando me contó más detalles ella estaba fascinada y yo no sabia mucho que hacer porque no quería que se fuera, pero al final uno ve su crecimiento y creo que era muy buena opción”.

Concluyó señalando: “Yo sé que le va a ir bien y ella va a saber sacarle el jugo a todas su experiencia y empatía con la gente”.