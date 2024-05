Jean Paul Pineda, futbolista y ex pareja de Faloon Larraguibel, respondió a los rumores sobre su posible ingreso a ¿Ganar o Servir?, en donde la ex Yingo se encuentra actualmente en competencia.

Esto luego de Daniela Aránguiz señaló que buscaría ingresar. “Jean Paul Pineda quería postularse para entrar al reality. Le escribió a la producción para entrar a ¿Ganar o Servir?”, expresó la ex Mekano.

La respuesta de Jean Paul Pineda

A traves de sus historias de Instagram, el deportista negó los rumores. “Estamos firmes por mis hijos y mi trabajo. No estamos para la tele, ni para venderme por un puñado de dinero, hablen lo que quieran que no estoy para solucionarles sus ingresos”, expresó.

Las confesiones de Faloon en ¿Ganar o Servir?

En el espacio de competencia de Canal 13 la ex Yingo ha conversado con sus compañeros sobre la compleja relación con el ex deportista.

La ex pareja terminó su relación el 2023 tras 8 años juntos y tres hijos en común. Hace algunas semanas se reveló que el futbolista agredió a Larraguibel generándole lesiones leves, hecho que fue denunciado por uno de sus hijos.

En el reality, Faloon le señaló a sus compañeros que pase lo que pase no dejará el lugar donde vive. “No me voy a ir del departamento porque ahí es donde viven mis hijos. Yo con ellos ando siempre, no los dejo. Estoy aquí por ellos, al final, no quiero que ningún h… me diga ‘agarra tus h… y sal de acá’”, contó.

También señaló que tuvieron múltiples discusiones por celos. “Él era un machista, no quería que yo trabajara. Me preguntaba ‘¿Por qué te ponís esa ropa? ¿Es para provocar a los invitados a tu programa?’”.

“Les escribía a los invitados, un doctor, un abogado invitado, me decían que él les escribió. ¡Qué vergüenza! Era desesperante. Yo llegaba a dudar de lo que estaba haciendo, pensaba que a lo mejor estaba haciendo algo malo”, señaló en el espacio.