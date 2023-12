Este 22 de diciembre se estrena una de las películas más esperadas de este año. Se trata de “Rebel Moon: Part One – A Child Of Fire” (“La niña de fuego” en español), la cual llega al sitio streaming de Netflix y ha causado bastante expectación por su lanzamiento.

Cabe señalar que, el film se lanzará en dos partes, cada una con dos montajes distintos: uno destinado a “todos los públicos” y otro extendido dirigido “para adultos”. La primera entrega se encuentra disponible desde hoy , mientras que la segunda, ‘Rebel Moon. Parte 2: La guerrera que deja marcas’, se estrenará en 2024.

Por ese lado, te contamos cuál día específico podemos ver la secuela de la cinta y los comentarios de la crítica que ha obtenido Rebel Moon 1 desde su lanzamiento.

¿Cuándo se estrena ‘Rebel Moon Parte 2’?

La segunda parte de “Rebel Moon” se estrenará el 19 de abril de 2024. Hasta el momento, el tráiler de “Rebel Moon: Part Two – The Scargiver” aún no está disponible en la plataforma de streaming. Por tanto, será necesario esperar un poco más para poder disfrutar de los avances de la película dirigida por Zack Snyder.

Esta secuela se enfocará en un universo más detallado para proporcionar explicaciones sobre el contexto del mundo de fantasía creado por Snyder, según lo indicado por ScreenRant. La película contendrá numerosas escenas de lucha para desarrollar la trama y la ambientación.

¿Regresan los actores en Rebel Moon parte 2?

No se ha anunciado cuál es el elenco oficial que vuelve a la pantalla de streaming. Aunque IMDB se refirió varios nombres que se repiten en la primera entrega.

Sofia Boutella como Kora

Charlie Hunnam

Ed Skrein

Jena Malone

Anthony Hopkins

Cary Elwes

Michiel Huisman

Cleopatra Coleman

Djimon Hounsou

Bae Doona

Corey Stoll

Stuart Martin

Savanna Gann

Staz Nair

Fra Fee

Ray Fisher

Alfonso Herrera

E. Duffy

¿De qué se trata Rebel Moon 1?

Según su sinopsis, Rebel Moon: Parte 1 La Niña de Fuego nos relatara lo siguiente:

“En un universo controlado por el gobierno corrupto del Mundo Madre, la pacífica colonia de la luna de Veldt se ve amenazada por las fuerzas del Imperium, el ejército del Mundo Madre controlado por el regente Balisarius.

Este rincón de la galaxia, a punto de ser sometido por un poder tiránico que no parece tener rival, encontrará su mejor baza para sobrevivir en la misteriosa Kora, un antiguo miembro del Imperium que busca la redención por su pasado en el liderazgo del gobierno opresor.

La antigua guerrera se encarga de reclutar combatientes de toda la galaxia, con un ejército formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios mundos unidos por una necesidad común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes“.

Controversia en los comentarios de la crítica

Hasta el momento, la película estrenada este viernes 22 en Netflix, ha obtenido un 23% de aprobación por parte de los críticos en el sitio Rotten Tomatoes, basado en 38 reseñas. Rotten Tomatoes es una de las plataformas más reconocidas para revisar críticas de estrenos, ya que distingue entre la evaluación de los críticos y la del público en general.