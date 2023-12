Una nueva temporada de premios se acerca y es que los Globos de Oro ya dieron a conocer a sus nominados para la edición número 81° que se realizará durante el 2024.

Y es que la ceremonia está fijada para realizarse el próximo 7 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y con esto podremos ver a los ganadores de las series y películas para TV y cine quienes serán coronados como los mejores del año este próximo mes de enero.

Conoce a los nominados de TV y Streaming

Ya tenemos a todos los nominados para la nueva edición y acá podrás revisar a todos los nominados de series y películas de TV y Streaming que se han destacado como lo mejor del año.

Una de las series que más destacó durante principio de año fue The Last Of Us y es que Pedro Pascal encantó a los fanáticos con su papel de Joel y logró una nominación en la categoría de Drama.

Además de esto la serie en sí también logró un total de tres nominaciones siendo una de estas la de Mejor Serie de Televisión de Drama.

De igual forma puedes revisar todos los nominados a continuación:

Mejor serie de televisión – Drama

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of us

The Morning Show

Succession

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Helen Mirren – 1923

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Imelda Staunton – The Crown

Emma Stone – The Curse

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Brian Cox – Sussession

Kieran Culkin – Succession

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

Dominic West – The Crown

Mejor serie de televisión – Musical o Comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mejor actriz en una serie de televisión – Musical o Comedia

Rachel Brosnahan – The Marvelosu Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edibiri – The Bear

Elle Fanning – The Great

Selena Gomez – Only Murders on the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Mejor actor en una serie de televisión – Musical o Comedia

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor serie limitada de televisión, serie de antología o película hecha para la televisión

All the Light we Cannot See

Beef

Daisy Jones & The Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemiestry

Mejor actriz en una serie limitada, serie de antología o una película hecha para televisión

Riley Keough – Daisy Jones & the Six

Brie Larson – Lessons in Chemistry

Elizabeth Olsen – Love and Death

Juno Temple – Fargo

Rachel Weisz – Dead Ringers

Ali Wong – Beef

Mejor actor en una serie limitada, serie de antología o una película hecha para televisión

Matt Bomer – Fellow Travelers

Sam Claflin – Daisy Jones and the Six

Jon Hamm – Fargo

Woody Harrelson – White House Plumbers

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun – Beef

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión de comedia musical o drama

Elizabeth Debicki – The Crown

Abby Elliott – The Bear

Christina Ricci – Yellowjackets

J. Smith-Cameron – Succession

Meryl Streep – Only Murders in the Building

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Mejor actor de reparto en una serie de televisión de comedia musical o drama