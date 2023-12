Tierra Brava no ha estado exenta de polémicas y es que durante este fin de semana un beso sin consentimiento de Miguelito hacía Fran Undurraga prendió las alarmas en redes sociales.

Y es que el en el capítulo del día domingo se mostró como Miguelito le robó un beso a Fran Undurraga, la que se mostró bastante incómoda y además se limpió rápidamente el beso.

En redes sociales se criticó bastante el hecho y ahora la protagonista decidió a hablar sobre el hecho en una entrevista con La Hora.

Aclaró el hecho

Luego de que en el el capítulo de Tierra Brava se viera este hecho entre ambos participantes del reality. Fran Undurraga salió a aclarar este hecho en una entrevista con La Hora. Y es que la comunicadora reveló que no le había prestado atención.

“La verdad es que en el momento ni siquiera le preste tanta atención, como la atención que le está dando la gente“, explicó.

“Yo con Miguelito nunca tuve ningún problema, jamás se propasó, más que ese piquito que me robó, que en ese momento me limpié la boca por mi molestia y el se dio cuenta y por eso no lo volvió a repetir“, explicó.

Con esto la también influencer le bajó el perfil a todo lo que sucedió con el participante en el reality show. Y es que incluso llegó a revelar que pasaron cosas peores en la casona de Tierra Brava.

“Pasaron cosas más importantes, de mucho más bullying y acoso, que el beso de Miguelito“, mencionó.

Declaraciones de la señora de Miguelito y opinión de Fran

Asimismo también se le preguntó a Francisca que piensa sobre lo que dijo la esposa de Miguelito. Y es que Marlene Valencia, la esposa del ex MCC reveló que no quería hablar de lo ocurrido debido a su salud mental.

Y es que se sabe que la esposa del participante del reality ve en vivo el programa en el que constantemente se juzga al participante por sus actitudes reprochables con sus compañeras.

Sobre esto, Fran Undurraga reveló que no se metía en relaciones de ajenas y que es algo que él tendrá que hablar con su esposa una vez salga del reality.

“Prefiero no meterme en relaciones de terceros… es algo que él tendrá que arreglar con su señora“, mencionó.

Falta poco para su salida

Hay que recordar que Fran Undurraga ya se encuentra fuera de la casa hacienda de Tierra Brava ubicada en Perú. Y es que la participante ya fue eliminada hace algunas semanas del reality show luego de que fuera nominada tras lanzarle una pala con excremento a Angélica Sepúlveda lo que provocó la renuncia de esta última del reality show.

De momento los televidentes se encuentran esperando que se muestre este momento en alguno de los siguientes capítulos del programa.