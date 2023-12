Tierra Brava, el reality extremo de Canal 13, continúa siendo víctima de filtraciones y, esta vez, es una de las más importantes, ya que se revela quiénes son los participantes que competirán por llevarse el esperado premio final de 25 millones, confirmando quiénes quedaron eliminados en última instancia.

Hace algunos días se reveló que Alexandra “Chama” Méndez, Pamela Díaz y Daniela Aránguiz se convirtieron en las últimas participantes en salir del espacio previo a la semifinal, sin embargo, con el correr de las horas, nuevos nombres se sumaron a la lista de quienes no alcanzaron a llegar al duelo final.

¿Quiénes son los finalistas de Tierra Brava?

Según reveló Infama, quienes llegaron a la semifinal son Fabio Agostini, Luis Mateucci, Botota Fox, Miguelito, Shirley Arica (Reingresó a la competencia), Gabrieli Moreira (Aún no se ve su ingreso en pantalla) y Nicolás Solabarrieta. Sin embargo, este número se redujo con el pasar de las horas, ya que los participantes enfrentaron nuevos duelos de eliminación.

Fabio se enfrentó a Botota, resultando en el español como el ganador de la prueba, mientras que Nicolás tuvo un duelo con Miguelito, resultando en el comediante como el nuevo eliminado. Mientras que aún falta definir que ocurrirá con Shirley, Gabrieli y Luis, lo que se revelará en las próximas horas.

¿Cuándo es la final de Tierra Brava?

El programa continúa en emisión, sin embargo, las filmaciones llegaron a su fin este 21 de diciembre reportó Infama. La gran final señalan se realizará en vivo durante las próximas semanas.

El cara a cara más duro de Tierra Brava

En un intenso cara a cara desencadenado por la llegada de Daniela Aránguiz a la competencia, los participantes nominaron a Pamela Díaz como la más votada del espacio, sin embargo, eso no evitó que gran parte de los participantes hicieran sus descargos contra Luis Mateucci, por su trato a Alexandra Chama Méndez.

“Yo habría tenido más dignidad y no me habría acostado el mismo día con una persona que pasó más de un mes durmiendo conmigo. Una mujer como tú merece respeto. Creo que la dignidad la dejaste en Chile”, le contestó Chama luego de Daniela votó por ella. “Menos digna es acostarte con un hombre que no está ni ahí contigo, sin calzones, como lo hiciste tú”, fue la respuesta de Daniela.

Pamela también votó a Luis. “Creo que es primera vez que tengo ganas de nominar a alguien. Más allá que me caiga mal ella (Chama), me parece que la actitud que tienes hoy en la casa me demuestra lo que pienso de ti: eres mentiroso, cahuinero y le echas la culpa al resto siempre. Yo hablé con la Chama y todo lo que le dijiste no tiene nada que ver con lo que le dijiste a Daniela. Eres un perfecto chanta”, puntualizó “La Fiera” al trasandino. “Y vos sos una perfecta mala mujer”, contestó el argentino, molesto frente a la situación.