Daniela Aránguiz llegó con todo a dejar la grande a la casona de Tierra Brava. Y es como una diva, la ex chica Mekano cambió todo para Luis Mateucci a solo un par de horas de estar dentro de la casa.

Si bien llegó dispuesta a no pelear por un hombre, Aránguiz rápidamente recuperó el amor de Mateucci quién dejó de lado a La Chama para volver con la que había sido su pareja antes de entrar al reality show.

Pero eso no es todo y es que la ex esposa del Mago Valdivia también decidió hablar con Chama diciéndole incluso que el argentino le había regalado un anillo de compromiso antes de entrar al reality y que nunca habían terminado su relación.

Todo esto logró que Mateucci y Chama terminarán la relación que tenían entre ambos, y que Daniela y Luis volvieran a estar juntos con incluso ambos durmiendo en la misma cama. Y es que Daniela llegó directamente a integrarse al equipo rojo Puro Fuego.

Potente cara a cara

Este miércoles Tierra Brava vivió un nuevo Cara a Cara para definir al último nominado de la semana. Y es que esta fue la primera parte, ya que la segunda la veremos este jueves.

Fue en esta instancia en donde los concursantes decidieron nominar por los participantes que deberían enfrentarse a la eliminación. Aquí Daniela Aránguiz participó por primera vez y en la que fue su primera nominación decidió llamar a Alejandra Méndez o La Chama.

“No tengo nada contra ti porque no te conozco y te di la oportunidad de que empezáramos esta “relación” en buena y que ojalá tu pudieras conocerme antes de hablar y tuviste una actitud de una niña y yo no tengo nada contra ti, te lo dije y quedo que te quede claro“, comenzó diciéndole a la Chama.

Daniela decidió desahogarse al nominar a Chama en este nuevo Cara a Cara pero Chama no se quedó callada y es que le respondió altiro la nominación.

“Tu dijiste tengo mucha información sobre ti y eso no lo veo en buena onda. Yo te dije que tampoco tenía nada en contra ti literal este te respeto, viniste aquí. No sé quién eres, no tengo ninguna información de ti. No pienso averiguar nada de tu vida. Le dijiste a Luis cosas que se escucharon en toda la casa lamentablemente, algo así como que te había amenazado o algo así no sé, no era verdad la manera en que se lo estabas diciendo ni te lo había dicho“, mencionó la venezolana.

Le salió el tiro por la culata

Tras estas tensas palabras entre ambas, Chama finalmente dejó a Daniela sin palabras. Ya que en un momento le mencionó que su dignidad se quedó en Chile.

“Pienso que tu tampoco te estás dando el puesto como mujer que mereces o sea venir aquí a un reality en donde sabes y te has enterado y has averiguado que él y yo estábamos o compartíamos o lo que sea. Que tu lo veas como un juego, yo no lo viera como un juego, tuviera un poquito más de dignidad y no me hubiera acostado el mismo día a dormir con una persona que lleva un mes y 20 días durmiendo algo así conmigo“, destacó.

“Creo que un poquito más de dignidad porque nos está viendo todo Chile y una mujer como tu merece un respeto también. Tu le habías dicho que era un falso, mentiroso, cahuinero y luego vienes aquí a hacer este papelón sabiendo que eres una mujer que tiene una fama y tener un poquito de dignidad porque creo que la dejaste en Chile“, finalizó.

Finalmente, Daniela Aránguiz destacó que era “menos digno” acostarse sin calzones en la cama de un hombre que no está ni ahí con una y dejó la arena del cara a cara.

Puedes revisar el cara a cara entre ambas completo a continuación: