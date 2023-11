Ya son bastantes los participantes que ya han abandonado la casa de Gran Hermano en estos casi cinco meses de competencia. Varios de ellos salieron y algunos volvieron a ingresar como parte del repechaje.

Asimismo varias amistades que fueron inquebrantables dentro de la casa terminaron luego de la eliminación al conocer la información de afuera. Esto porque se enteraron de cosas que no tenían idea dentro de la casa.

Una de estas fue Viviana, quién dentro de la misma casa de Gran Hermano se hizo bastante amiga de Francisca. Tristemente una vez que salió de la casa se enteró de cosas que había dicho Fran sobre su persona, no le agradó y por tanto se alejó.

Habla sobre la amistad de ambas

Durante la fiesta de este día viernes en Gran Hermano, Francisca fue una de las panelistas junto con Alessia y Raimundo. Además de esto estuvieron acompañados del experto en reality, Francisco Halzinki.

Fue durante esta misma que Francisca reveló detalles de lo que fue el quiebre de su amistad con Viviana. Aquí la ex participante destacó que Vivi no era la misma persona que conoció dentro del reality y que básicamente no resultó ser la amiga que ella pensó que sería y que finalmente se decepcionó.

“Sentí que ella no era la misma persona que yo conocí dentro del reality en algo mío personal“, destacó.

“Yo pensaba que ella iba a ser una amiga real afuera y no lo fue“, destacó.

Aquí fue cuando Francisco, el experto en reality destacó que una vez que habló con Viviana en el Espiando la Casa esta misma había dado detalles del programa que habían tenido ambas y de que Francisca no quiso arreglar la situación.

“Creo que fue mutuo. Las dos intentamos como hablar solo que no se dio el espacio. Pero carreteamos una vez en la casa de Lucas super buena onda. Entonces como que hubieron actitudes que a mi no me gustaron cuando ya habíamos dejado las cosas claras. Fueron actitudes de ella que a mi no me gustaron no me parecieron y bueno“, finalizó.

Asimismo dejó bastante claro que no quería volver a intentar hablar con Viviana para arreglar la relación.

Alessia también piensa lo mismo

Si bien Francisca reveló lo que había pasado entre ambas, Alessia también destacó que se sentía decepcionada de Viviana. Y es que destacó que también sufrieron un distanciamiento en su relación cuándo volvió Vivi en el repechaje.

Aquí destacó que Viviana se alejó de ella luego de que esta llegará en el repechaje diciendo que estaba soltera lo que finalmente disgusto a Vivi por haberle hecho daño a Bambino.

Finalmente Raimundo también metió cuchara y destacó que encuentra que Viviana ingresó distinta a la casa. Agregando que se juntó nuevamente con Cony y con Scarlette por interés y así llegó a jugar para tratar de cumplir la promesa de fulminar a Sebastián.

Ante esto también Fran destacó que Vivi cambió demasiado para así jugar y tener mayor popularidad fuera de la casa, algo que también secundo Alessia una segunda vez.

“Yo entiendo que se entra con una estrategia. Por mi parte yo creo que entrar con una estrategia de entrar a cambiar totalmente todas tus amistades por cosas que dice el público, por como viste quienes son los favoritos… para mi eso es jugar sucio“, agregó.

Asimismo también destacó que encuentra que Viviana jugó sucio y que con sus valores ella no hubiera hecho lo que hizo la actual jugadora en la competencia en su repechaje.