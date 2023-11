Gran Hermano entra en la recta final y en el capítulo del día miércoles se conoció una nueva placa de nominación, y finalmente Scarlette, Viviana, Fernando y Francisco tienen posibilidad de abandonar la casa más famosa del mundo.

Durante una nueva transmisión de Gran Hermano los participantes conocieron quiénes se encontraban en la placa de nominación. Además los jugadores hablaron de diversos temas con Diana Bolocco, y le consultó a Skarleth y Jorge cómo iba su reality paralelo luego de haber iniciado una relación amorosa dentro del encierro.

Skar comenta lo que piensa del remember entre Jorge y su ex en Gran Hermano

Skarleth Labra le comentó a la animadora que “hay andamos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado harto acá se no ha pasado rápido el tiempo estando juntos la verdad. Estamos todo el tiempo que tenemos harto y si hemos compartido más con todos, la verdad es que siempre compartimos con todos”.

Asimismo agregó que: “He aprovechado de conocer más a las chicas, me he acercado más a ellas, he hablado con todos un poquito entonces siento que a pesar de estar con él en mi mundo paralelo sin meterme en polémicas o conflictos que son ajenos a mí, igual comparto con toda la casa así que la he pasado muy bien junto a Jorge”.

Además la animadora le consultó si con tanto tiempo junto han aprovechado de hablar de todo, o si habían temas que aún no han podido conversar y los están dejando para afuera de la casa a lo que Skar respondió:

“Si hemos conversado de todo, ósea yo le he conversado de todo a él quizás faltan algunas cosas específicas que quizás ahora no estoy pensando en eso, pero siento que si he hablado con él de lo que pasará afuera. Quizás afuera no tengamos el mismo tiempo que acá dentro, quizás por eso estamos juntos todo el tiempo porque aquí estamos encerrados y no tenemos otras distracciones que estar juntos, entonces eso afuera va a cambiar porque hay una rutina de por medio, entonces vamos a tener rutinas distintas. Si después salen otras conversaciones”.

Jorge estaba muy callado y no decía nada por lo que Diana le consultó si había un tema que no han tocado porque involucra a una tercera persona, a lo que Jorge responde de manera tajante “si lo hablamos” y Skar también responde que “sí, no lo han visto”, “no cacharon” agregó Jorge entre risas. Mientras que Diana comenta “tendremos que hablar con Gran Hermano porque parece que estaba durmiendo en ese momento. Ya lo hablaron, ósea ya esta zanjado ese tema, que bueno saberlo”.

Skar en ese momento tomo la palabra y comentó que: “Si lo hablamos en la cena, él me aclaró todo y me dijo que había cerrado un ciclo, que había cerrado esa etapa con ella que le deseaba lo mejor, que ella no es mala persona y es muy linda de hecho”.

“Pero ya tomaron rumbos distintos y yo personalmente que soy mujer no me gustaría hacerle daño ni mucho menos, entonces por eso debíamos tener esa conversación para aclarar las cosas y decirnos lo que sentíamos el uno por el otro” aclaró la joven oriunda de Punta Arenas.