Five Nights at Freddy's llega al streaming: ¿A qué hora y dónde se estrena la película?

Five Nights at Freddy’s llegó a los cines chilenos en octubre de 2023. La cinta protagonizada por Josh Hutcherson (The Hunger Games), trajo la primera adaptación a la pantalla grande del conocido videojuego del mismo nombre.

La cinta rápidamente contento a los fanáticos y logró una gran recaudación en la taquilla internacional. Y es que acumuló un total de $297.185.222 millones de dólares en taquilla.

Gracias a esto es que Blumhouse Productions anunció que la película tendrá una secuela, la que se estrenará el próximo 5 de diciembre de 2025 en las salas de los cines de Estados Unidos y con fechas probablemente similares para otros países del mundo.

Recientemente, Max anunció que finalmente, a más de tres meses de su estreno en cines, la cinta se sumará al catálogo definitivo de la plataforma como parte de la iniciativa de “Del Cine a Max“.

¿A qué hora y dónde ver?

Este mes de junio se estrena Five Nights at Freddy’s llega a Max. La cinta en concreto llega a la plataforma este viernes 14 de junio.

Desde este mismo viernes los suscriptores de la plataforma podrán ver la película de los animatrónicos que conquistó a varios en las salas.

Sobre el horario, si quieres ser uno de los primeros en verlo este día viernes, te comentamos que la cinta de Emma Tammi estará disponible a partir de las 00:00 horas.

Con esto en mente, todo está listo para que los usuarios puedan revivir su experiencia en los cines o incluso, si no pudieron verla en su estreno, finalmente poder ver la película que está clasificada como de terror y suspenso.

Y es que son varios los saltos que provoca a ciertos ratos debido a los animatrónicos que se toman todo el protagonismo junto con Josh Hutcherson en la pantalla.