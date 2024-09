La temporada de premios sumará un nuevo capítulo este mes de septiembre con la llegada de los Emmy, edición que premiará lo mejor de la TV y el streaming desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024.

Y un especializado en el tema es Axel Kuschevatzky, productor de cine y periodista argentino que es un personaje recurrente en las alfombras rojas en Hollywood, donde ha sido parte de las transmisiones de TNT y entrevista a las estrellas.

Accedimos a la entrevista de Axel con los medios en Chile, donde hizo un repaso de lo que se viene en la temporada de premios con los Emmy y también le dio su espacio a hablar del cine chileno. Y por supuesto, de Pedro Pascal.

“Chile tiene algunos de los mejores actores del mundo”

La industria hoy tiene quizás su mejor momento en cuanto a las figuras latinas, lideradas por el chileno Pedro Pascal, pero también con un movimiento que se ha dado en las últimas premiaciones de actores latinos que están ganándose un espacio.

MARBELLA, SPAIN – JULY 18: Mariela Encarnacion and Axel Kuschevatzky in TV set TNTLA Platino Awards 2015 at Starlight Marbella on July 18, 2015 in Marbella, Spain. (Photo by Daniel Perez/Getty Images for TNTLA)

“Es verdad que todos los días hay que recordarle al sistema que la gente talentosa está en todas partes, que no somos solamente una fuente de ingresos (los latinos), que hay gente con mucho talento en toda la región, que habla diferentes idiomas y que viene de diferentes lugares. Es interesante que las premiaciones cada vez se han vuelto más diversas, podemos hablar en este caso de los Emmy, pero se puede hacer extensivo a todas”, cuenta Alex.

Y uno que ha representado bien es Pascal, que hoy es parte de Marvel Studios y ha participado en grandes franquicias como Game of Thrones, DC o la premiada The Last of Us. Para él, Alexis tiene un particular análisis:

“Estoy fascinado con el camino que Pedro hizo todos estos años, desde tener personajes muy secundarios a ir creciendo y creciendo actoralmente, y ser hoy una figura global. Creo que tiene que ver con la profunda inteligencia y la profunda sensibilidad que tiene Pedro como persona, y con la nobleza que tiene como individuo. No conozco a nadie que no quiera trabajar con Pedro. A mí me mata su sentido del humor, es una persona con un sentido del humor espectacular”, señaló.

Pero el productor argentino no se quedó ahí y sumó al cine chileno en general:

“Están Pablo Larraín y Juan de Dios como productor, he trabajado con ellos; está el camino que Mariana di Girolamo va a tener, me parece una actriz extraordinaria, vengo de trabajar con ella; Lorenza Izzo también está teniendo una carrera espectacular. La verdad es que el camino de lo que está ocurriendo con el talento chileno es espectacular. Chile tiene algunos de los mejores actores del mundo, como Paulina García y Alfredo Castro, que también es un gigante. La verdad es que Chile tiene un talento alucinante, es una fuente de creatividad gigantesca y el vuelo que adquirió en la última década y media es maravilloso”.

Preparando los Emmy

Con respecto a la ceremonia que se vivirá el 15 de septiembre, Kuschevatzky también tiene su análisis sobre los géneros que hoy la rompen en la TV y streaming.

“Creo que se va a afianzar más el true crime, porque las series basadas en crímenes reales están por volver fuerte, es una cosa que va a pasar en los próximos meses. Esas son dos tendencias muy grandes. Creo que no va a bajar la tendencia de series de época, que hay toda una especie de mercado, que comenzó con Downton Abbey, pero podríamos hablar de un montón de series de gente con mucho vestuario, yo creo que eso no va a disminuir”, explicó.

Añadiendo sobre las comedias que “me pregunto si van a volver con mucha fuerza o no las sitcoms multicámara, porque no hay tantas, sobre todo después de The Big Bang Theory y Mom, que fueron los últimos dos grandes hits”.

Finalmente, sobre este fenómeno de las producciones de crimen o basadas en hechos reales, explica que “es que porque cuando te dicen ‘basado en hechos reales’, es una suerte de validación, es como si uno dijese ‘OK, voy a usar bien mi tiempo, voy a ver algo que es de la vida real’. Pero es una percepción falsa, porque cuando ves una serie o una película basada en hechos reales, estás viendo una interpretación de los hechos reales, no es un documental, pero creo que hay algo de esa sensación falsa que la gente abraza con mucha alegría”.