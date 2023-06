Con un nuevo nombre en Estados Unidos y un pronto cambió en Latinoamérica, HBO Max se encuentra actualizando su catálogo con más producciones directamente desde el cine al hogar.

La plataforma que tiene disponible “The Last of Us” continua encantando a sus suscriptores al anunciar los estrenos que se tomaran el mes en el sitio de streaming.

Grandes estrenos para junio

Ya estamos en los primeros días del junio, el sexto mes del año nos trae grandes sorpresas con nuevos estrenos anunciados para HBO Max y es que este mes llegan a la plataforma grandes series y películas que complementaran su catálogo.

Dos de las grandes producciones que llegan este mes son el estreno imperdible de “The Idol“, la nueva serie del creador de Euphoria, Sam Levinson, con Abel “The Weeknd” Tesfaye y Reza Fahim.

“The Idol” llega a HBO Max con un capítulo semanal a partir del domingo 4 de junio con el estreno de su primer episodio.

Otro de los imperdibles del mes es el estreno de “And Just Like That 2“, la segunda temporada de la nueva serie de “Sex and The City” que en esta parte traerá un cameo especial de Kim Catrall como Samantha Jones.

“And Just Like That 2” estará disponible en HBO Max a partir del 22 de junio y también estrenará capítulos semanales.

Finalmente uno de los estrenos más importantes es Evil Dead Rise, la nueva película de terror que aún se encuentra en cines. El filme que es parte de la saga Evil Dead se estrenó en abril en cines y prontamente llegará a HBO Max.

Otros de los estrenos que llegaran a la plataforma este mes son:

La Mujer Rey

Ángeles de Charlie

Kung Fu Panda 3

La chica del dragón tatuado

La Caída de la Casa Blanca

Desconectada…

Venganza

Puedes revisar todos los estrenos de HBO Max en junio en la siguiente imagen: