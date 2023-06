¿Cóm regresará Samantha? Kim Cattrall confirma participación en And Just Like That 2

El reencuentro más esperado por los fans de Sex and the City finalmente llegará, luego de que se confirmó que en la segunda temporada de And Just Like That Samantha Jones, uno de los personajes más queridos por los fans, volverá a la historia de una manera muy especial que deja abierta la puerta su retorno para futuras temporadas.

La noticia fue confirmada por la misma Kim Catrall que en su cuenta de Instagram compartió un registro de los medios reporteando su regreso con el mensaje “Feliz mes del orgullo”.

¿Cómo será el regreso de Samantha Jones?

El regreso de Kim Cattrall será solo un cameo único, con Samantha teniendo una conversación telefónica con Carrie en el final de la temporada 2. Según los informes, Cattrall no vio ni habló con la coprotagonista Sarah Jessica Parker, cuya complicada relación no es un secreto, mientras filmaba su participación.

La primera temporada de la serie abordó la ausencia del personaje de una manera que no fue del gusto de los fans, quienes consideran que uno de rasgos más importantes de la personalidad de Samantha era su lealtad hacia sus amigas.

Mediante una conversación entre Carrie (Sarah Jessica Parker) y Miranda (Cynthia Nixon), la fashionista le señala a la abogada que no puede creer que hayan perdido el contacto con Samantha, revelando que el personaje se fue a vivir a Londres y ya no habla con el grupo, esto principalmente luego de que Carrie la despidió como su editora.

Samantha estuvo presente de otras formas en la serie al enviarle un mensaje a Carrie durante el final de la serie y cuando envió una corona de flores para el funeral de Mr. Big.

La serie regresará con su segunda temporada en agosto.