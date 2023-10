Septiembre de 2022 había sido el debut de Maneskin en Chile. El Movistar Arena fue el escenario de una noche épica para los fans de la banda italiana, pero que pocos esperaban tener un remember increíble cuando anunciaron su regreso al país en la gira Rush! World Tour.

Este 27 de octubre fue el día escogido y donde los fanáticos no decepcionaron. Aunque quedaron espacios en la cancha, el público se hizo sentir y cómo no, si tenían a una de las bandas más motivadas de la actualidad.

La Florida rockeó con Maneskin

A las 21:00 horas prácticamente y sin nada de espera, se escuchó la guitarra en el escenario del Bicentenario de La Florida de manera épica, para que Damiano David el vocalista saliera a escena ante el grito estruendoso de los fanáticos.

Claro que los cuatro integrantes se ganaron rápidamente el cariño y los gritos del público. Tanto la voz principal como su guitarrista Thomas Raggi, quien dio muestran de su sorprendente talento en el instrumento eléctrico y que fue de los grandes momentos de la noche con sus solos de guitarra.

La batería a cargo de Ethan Torchio, a quien la cabellera larga no le molestó en lo más mínimo para dejar todo en el escenario. Y en el final en quizás una de las que se robó la noche con su talento y carisma, Victoria de Angelis en el bajo fue otra de las protagonistas.

Y es que fuera del estilo rockero y serio, la bajista estuvo sonriente toda la noche con harta ternura en el escenario pese a meter todo el rock y punk en el show.

Don’t Wanna Sleep fue el primer tema de la noche, el que llegó con luces blancas y tonos rojizos que le dio color al show junto a una cortina de humo que se hizo presente casi todo el concierto.

El juego de luces del techo del escenario fue otro de los puntos destacados dándole un tono especial a Maneskin, que sin parar también tocó Gossip y Zitti E Buoni. Honey y Supermodel las siguieron, para después avisar si “estaban listos para emocionarse”, cuando interpretaron Coraline.

Damiano el vocalista no tuvo problemas en conversar con el público y habló en español en varias oportunidades, saludando a Santiago y teniendo divertidas interacciones con el público.

Y es que el italiano no fue problema para darse a entender y reírse varias veces con la gente. Por ejemplo, para burlarse de que cantarían un tema que se escucha en todos lados y los podía tener cansados, pero que no le importaba y lo harían igual. Sí, Beggin.

Luego fue el momento de The Driver, uno de los temas que estará en la reedición de su disco más reciente, bautizado Rush!. Ahí también llegaron las bromas, y es que Damiano preguntó si sabían qué pasaría el 10 de noviembre (el lanzamiento). Ante el silencio de la gente, lanzó un “hijos de p…”, causando la risa del público.

For Your Love y Gasoline fueron los siguientes temas antes de quizás lo más emotivo de la jornada. Como algunos ya se adelantaron viendo el setlist y shows en otros lugares, un escenario a la mitad de la cancha empezó a llenarse de fanáticos. Damiano y Thomas fueron corriendo para tocar de manera acústica Timezone.

Pero luego vino el momentazo, y es que cantaron Tu Falta de Querer de Mon Laferte. Algo que la banda italiana acostumbra a hacer en esta gira cantando un tema de un artista del país. Coreando con todo el público y acercándose a quienes estaban en Cancha General, Maneskin hizo brillar el Bicentenario para luego volver al escenario principal.

Revisa la canción de Mon Laferte interpretada por Maneskin:

I Wanna Be Your Slave, Mammamia, Humble, In Nome del Padre y Bla Bla Bla fueron las siguientes canciones que dejaron encendido al público. Y es que el fuego y las luces fueron parte del espectáculo que más algarabía tuvo ya para el cierre del concierto.

Esto mezclado nuevamente con las divertidas interacciones del vocalista con la gente, quien reaccionó a que las personas le gritaran “¡Mucha ropa!”, riéndose a carcajadas y comentándole a sus compañeros en el escenario. Aunque al principio no quiso, terminó sacándose la camisa.

Otro momento para la risa fue cuando la gente le gritó el clásico “mijito rico”. Y es que aunque seguramente lo escuchó en 2022, su sorpresa fue grande con el grito y se mató de la risa, agradeciéndole a la gente y explicando que tardó dos minutos en entender el grito.

Ya para el “final”, Maneskin anunció su última canción y de qué manera. Kool Kids fue la escogida y literalmente entraron un montón de jóvenes y otros no tanto al escenario para cantar con todo la canción.

Un cierre épico, si es que no vas mucho a conciertos. Y es que claramente faltaba el encore, donde primero volvieron al escenario con un solo de guitarra de Thomas.

Lo que el público pedía llegó, y con el regreso de Maneskin al escenario, entonaron por más de 5 minutos The Loneliest. Y para finalizar, I Wanna Be Your Slave volvió a ser cantada por el grupo con el juego de luces finales y la guitarra que volvió a ser protagonista para dar ahora sí el cierre de la noche.

Aunque no logró un lleno total, los fans se fueron más que satisfechos con este regreso de Maneskin al país. Una corta espera y que los tuvo gozando nuevamente del pop, rock y punk al estilo italiano.

¿Cuál fue el setlist de Maneskin en Chile 2023?

DON’T WANNA SLEEP

GOSSIP

ZITTI E BUONI

HONEY (ARE U COMING?)

SUPERMODEL

CORALINE

BEGGIN´

THE DRIVER (Nuevo)

FOR YOUR LOVE

GASOLINE

TIMEZONE *Escenario mitad de cancha

TU FALTA DE QUERER (Cover Mon Laferte) *Escenario mitad de cancha

I WANNA BE YOUR SLAVE

MAMMAMIA

HUMBLE.

IN NOME DEL PADRE

BLA BLA BLA

KOOL KIDS

THE LONELIEST (Encore)

I WANNA BE YOUR SLAVE (Final)