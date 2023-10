Tras una emocionante espera por parte de los fans, la banda italiana Maneskin se presentará en Chile este viernes 27 de octubre, en donde los seguidores del cuarteto nominado a los premios Grammy 2023 podrán disfrutar de los mejores temas de la banda en vivo.

El evento musical se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida, en donde Maneskin presentará Rush! World Tour, que promociona su nuevo álbum Rush y que incluye los exitosos singles ‘Supermodel’, ‘The Loneliest‘, ‘Kool Kids’ y el último lanzamiento ‘Gossip’ con Tom Morello.

Esta será la segunda visita de la banda a territorio nacional en un poco más de un año, recordemos que los artistas se presentaron en el Movistar Arena en septiembre del 2022, con su gira Loud kids Get Louder Tour.

¿A qué hora es el concierto de Maneskin en Chile y quiénes son los artistas invitados?

La apertura de puertas comenzará a las 17:00 horas, mientras que la banda de rock formada en Roma, Italia, el 2016 e integrada por Damiano David como vocalista, Victoria De Angelis como bajista, Thomas Raggi como guitarrista e Ethan Torchio como baterista, comenzará a hacer vibrar a los fans en territorio nacional a partir de las 21:00 horas de este viernes.

Sin embargo, anterior a la salida al escenario de los ganadores de la Eurovisión 2021, la banda chilena Frank’s White Canvas, conformada por Karin Aguilera y Francisca “Pancha” Torés y detrás de singles como Let It Go, Sleep, Work Eat, Hiding Away, Nobody Come, Good Rebel y Secret Garden, son las artistas invitadas y deleitarán al público con su música a partir de las 19:45.

Recomendaciones para el concierto

La organización del evento hizo un llamado para llegar con anticipación al evento, con el fin de evitar atochamientos, también indicaron una serie de elementos que se encuentran prohibidos para su ingreso como botellas, aerosoles, punteros láser, alimentos y bebestibles, cámaras, selfie sticks y sillas y pisos plegables.

¿Cómo llegar al Estadio Bicentenario de La Florida?

Si decides viajar en el metro para llegar al concierto, la estación más cercana al recinto es Plaza Puente Alto, la cual forma parte de la línea L4.

Después de salir de la estación, tendrás que caminar en dirección a Rojas Magallanes, lo que te llevará aproximadamente 20 minutos. Según la información proporcionada por Moovitapp, las líneas de microbuses que te dejarán más cerca del recinto son la Micro 712 y la E10.

¿Cuál es el setlist de Maneskin en Chile?

Como la banda italiana ya se presentó en otros países de Latinoamérica con su esperada gira, los fans ya se pueden anticipar a las canciones que disfrutarán en vivo este viernes.

Este es el setlist de The Rush Tour.

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Honey (are u coming?)

Supermodel

Coraline

Beggin’ (the four seasons cover)

The driver

For your love

Gasoline

Timezone (acoustic)

Ella baila sola (peso pluma cover) (acoustic)

I wanna be your slave

Mammamia

Humble (kendrick lamar cover)

In nome del padre

Bla bla bla

Kool kids

The loneliest

I wanna be your slave