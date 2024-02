La finalista de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, se refirió a la entrevista que realizó su ex compañero de encierro Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado del encierro tras acusación de abuso.

En una entrevista con el medio Hey! Social TV, Gutiérrez se refirió a lo sucedido reiterando su inocencia y señaló que iniciará acciones legales.

“Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación”, expresó en la entrevista.

Esta situación causó la respuesta de Eskarcita, quien visiblemente afectada compartió unas historias en su cuenta de Instagram en donde expresa su sentir.

La respuesta de Scarlette

Luego de que la entrevista salió a la luz, Gálvez a través de un registro señala: “Mídanse con sus palabras de mier**, esto no es un juicio social de a quien le quieres creer o no”, comenzó señalando.

“Yo creo que ninguna mujer, ninguna persona, va a algo con la disposición de que la pasen a llevar de esa manera. Más encima, no sé cómo tomarlo si ahora es tema a nivel nacional. No puedo no pensar en las mujeres, en las niñas que tienen que vivir con ese secreto”.

“Tienes el valor de decirlo e igual te van a juzgar, igual no te van a creer. De verdad como sociedad estamos como el pic* no sé como mier** tomármelo. Me afecta, me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema”, agregó.

Asimismo, se refirió a la canción que lanzó Rubén, en donde menciona en la letra la frase “yo no fui, ni la toqué”. “Es algo delicado como para que tú vengas y saques una canción mofándote de eso, o sea qué mie** tienes en la cabeza“.

“Es algo que necesitaba decir porque le afecta a miles de mujeres y de personas en el mundo y que lo estén manoseando para decir si es real o no, o de qué manera uno tiene que actuar”, concluyó.