El Festival de Viña del Mar 2024 finalizó, pero no así las buenas historias que dejó. Una de ellas es la protagonizó Álex Ortiz con su madre, lo que le valió conquistar al Monstruo y volver a su casa con todos los premios. Es por esto que la aludida habló de la rutina.

Para muchos Ortiz era un desconocido antes de subir a la Quinta Vergara, a pesar de que en 2023 había triunfado en el Festival del Huaso de Olmué. Sin embargo, el Flaite Chileno logró domar al público viñamarino y quedarse con la Gaviota de Plata y de Oro. Álex fue uno de los grandes triunfadores en el humor que dejó esta edición 2024, así como Luis Slimming y Lucho Miranda, entre otros.

¿Eran reales las historias de Álex Ortiz y su madre?

Gran parte de la rutina de Álex Ortiz, estaba protagonizada con su madre y las divertidas situaciones que enfrentaba por ella, tales como el hecho de pedirle el Uber. Una situación que identificó a muchos jóvenes del país. Fue tanto el éxito del humorista en el Festival, que fue invitado al programa de TVN y Canal 13 “Arriba Viña“, donde no podría faltar su mamá.

“Me quería morir ahí, no sé, le pedía a Dios, le pedía a todos que saliera todo bien, pedía que estuviera con él, porque es un hombre trabajador, empeñoso, entonces tenía que salir bien”, señaló Bettina, quien se mostró orgullosa por lo logrado por su hijo en la Quinta Vergara.

Sobre si las historias de Ortiz y ella eran reales, ella no dudó en entregar su respuesta: “La mayoría es verdad. Hace mucho tiempo no veía la rutina, pero mi hija me decía que el Ale tenía una rutina muy buena, pero nunca pensé que era tanto. Él me analiza completa“.

Bettina indicó que fue complejo salir adelante por temas económicos y que hoy disfruta del buen momento de su hijo. “Todo lo que él habló me hacía recordar cuando éramos jóvenes con mi marido, que nos costó mucho criar, pero esas cosas de los cuadernos, de las gomas, eso fue una realidad”, cerró.