En el mes de marzo se estrenó una de las más esperadas películas de acción, John Wick 4 protagonizada por el querido actor Keanu Reaves que interpreta a un asesino que debe pasar por varias aventuras para escapar de la muerte.

En la cuarta película John Wick descubre el camino para derrotar a Alta Mesa, pero antes de que pueda ganar su libertad, Wick debe enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos. Revisa a continuación en qué plataforma de streaming podrás disfrutar de la última película de la saga de acción.

¿En qué plataforma de streaming se podrá ver John Wick 4?

Desde este jueves 15 de junio podrás disfrutar de la película de acción en Apple TV, en este servicio de streaming la podrás comprar a $10.900 pesos; mientras que desde el 29 de junio se puede arrendar más barata.

Se espera que más adelante además llegue a Prime Video, por lo que aún no está confirmada la fecha de estreno en Latinoamérica.

¿Quién es el actor chileno que aparece en “John Wick 4”?

El actor chileno y experto en artes marciales Marko Zaror participó en la cuarta entrega de John Wick y su papel fue interpretar a uno de los villanos que atacan a Wick, Chidi es el personaje que interpreta el chileno y es el encargado de pelar y realizar el trabajo sucio por Marquis personaje interpretado por Bill Skarsgård.

Anteriormente el santiaguino fue protagonista en “Kiltro”, “Mirageman” “Redentor” y “El puño del cóndor”, y durante una entrevista con LUN el experto en artes marciales señaló que Keanu Reeves es una persona realmente admirable, destacando su profesionalismo y la pasión con la que interpreta el personaje. También mencionó que “además es experto no sólo para pelear, sino también en el manejo de las armas y en las escenas de autos. O sea, cuando tú ves a John Wick y sus escenas de autos, él de verdad hace sus piruetas, no son trucos de cámaras. No es que le cambien la cara digitalmente… él realmente es John Wick”.