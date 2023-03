Este jueves regresa a los cines chilenos una de las sagas de acción más queridas por el público, John Wick 4, que nos trae más peleas, balas, grandiosos autos y al increíble Keanu Reeves de vuelta a la pantalla, con el posible término de la saga de la historia de John Wick. Además la cinta cuenta con la presencia de un chileno y esta vez no es Pedro Pascal, amado y cotizado en Hollywood, es parte del elenco Marko Zaror de 44 años que interpreta el rol de Chidi el brazo derecho del antagonista de la historia el sueco Bill Skarsgard.

¿Cómo llegó el chileno Marko Zaror a actuar en John Wick 4?

El chileno Marko Zaror es actor y experto en diversas artes marciales como karate, taekwondo, kung fu y jiu- jitsu brasileño. El actor santiaguino ha sido protagonista en producciones como “Kiltro”, “Mirageman” “Redentor” y “El puño del cóndor” película que precisamente lo llevó a participar en John Wick 4.

En conversación con LUN comentó cómo llegó a formar parte del elenco de la película de acción, “antes de volver a Estados Unidos yo filmé una película que se llama “El puño del cóndor” y llegué con ese trailer allá. Se lo mandé a mis amigos y contactos. Uno de ellos fue J.J Perry, un artista marcial muy conocido, que es muy cercano a Chad, el director de la película. Él hizo el contacto y me ofrecieron el papel. Chad me dijo: ‘Marko, te tengo este papel, me han hablado de ti, de tu trabajo, vi lo que has hecho y me gustaría que hicieras este personaje’. Son cosas increíbles que pasan en la vida. Tuvimos la reunión y así tuve el papel, no tuve que hacer casting ni nada” comentó el chileno.

Además le preguntaron cómo era Keanu Reeves como compañero de trabajo, él señaló lo siguiente: “es una persona realmente admirable. Destacó su profesionalismo y la pasión con la que trabaja. Además es experto no sólo para pelear, sino también en el manejo de las armas y en las escenas de autos. O sea, cuando tú ves a John Wick y sus escenas de autos, él de verdad hace sus piruetas, no son trucos de cámaras. No es que le cambien la cara digitalmente… él realmente es John Wick”.