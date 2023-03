Nadie hubiera pensado que en 2014 se reescribiría el género de acción y de la mano de Keanu Reeves. John Wick salió en los cines ese año y fue un rotundo éxito no solo en términos de ganancias, sino en todo lo que generó la cinta de acción que hoy la tiene presentando su cuarta entrega.

Y es que varias cintas de acción se han inspirado en la de John Wick; un exasesino a sueldo que es una máquina de matar y debe volver a su viejo rubro provocando un desmadre en toda la ciudad.

Con el estreno de la cuarta película en cines de la mano de BF Distribution en Chile y con Lionsgate como productora; John Wick tiene un capítulo intenso y que cierra una historia del personaje con las dudas si habrá o no más secuelas.

Así es John Wick 4 (reseña sin spoilers)

La sinopsis presenta a John Wick (Keanu Reeves) teniendo que enfrentar las consecuencias del final de la última película y toda esta batalla que partió enfrentándolo a unos mafiosos; pero hoy es a todo el sistema de asesinos que tiene la Mesa Alta buscando a Wick.

Buscando su libertad y con la idea de dejar de responder a esta organización que no le perdonó a John volver del retiro; el protagonista tiene una nueva aventura para conseguirlo, enfrentándose a un nuevo villano y dejando un río de sangre y balas en el camino.

Reeves nuevamente entrega emociones sobre todo en las escenas de acción que son el fuerte de la saga; siendo un hombre de pocas palabras donde está claro que la tensión y disparos es su principal característica.

Los villanos esta vez son varios, liderados por El Marqués con la actuación de Bill Skarsgård (IT), el chileno Marko Zaror que interpreta a su secuaz, y el increíble Donnie Yen (Rouge One); quien interpreta a otro asesino llamado Caine que está obligado a enfrentarse a John Wick.

Este último rival de Wick es quien más destaca, por el carisma del personaje y porque tiene una historia completa con trasfondo y donde se explica por qué hace lo que hace, justificando sus acciones tanto o incluso más que el propio John Wick. Por contraparte, Skarsgård se desaprovecha un poco y no logra lucir tanto.

En cuanto a la trama, John Wick 4 tiene muchísimos disparos y escenas de acción increíbles; aunque a veces se tornan un poco largas. Sí se nota que se busca mejorar cada vez más de una a otra película la producción; viviéndose escenas espectaculares en las calles de París.

Desde rodear el Arco del Triunfo o subiendo las largas escaleras empinadas en Montmartre; la puesta en escena sí tiene puntos más que atractivos.

Los puntos malos, además del exceso de disparos es justamente su contraparte; la ausencia muchas veces de un diálogo o trasfondo a un personaje tan completo como Wick.

Como película sola y alguien que no haya visto las anteriores; seguramente pasa como una producción más dedicada a la acción y que no tiene una historia memorable. Y es que el "problema" de John Wick, es que pese a ser una película de disparos que no debiese tener mucho trasfondo; el personaje sí lo tiene, pero solo que se vio en la primera cinta y no tanto en la actual.

De la segunda película en adelante se han extendido las ganas de venganza de John Wick pero se le ha dado poca profundidad; por lo que seguramente los fans de las primeras tres películas disfruten muchísimo más esta cuarta entrega que las personas que no las vieron.

Y es que el arco de John necesita necesariamente entender su inicio cuando volvió del retiro; y que en la cuarta película recién al final se le da un poco de espacio a esto.

Sin entrar en detalles; esta cinta parecer ser el final de una historia que partió con John vengándose porque mataron a su perrito dejado por su esposa fallecida; por lo que queda en duda qué pasará con el futuro de la saga que en su momento se habló de una quinta parte pero aún no hay mayores detalles o un spin-off con Ana de Armas.

Tráiler de John Wick 4: