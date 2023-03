Una explosión de balas y acción es la que se viene con John Wick 4 que llega a los cines oficialmente este jueves, pero tiene su pre estreno este miércoles en los cines chilenos.

La historia del asesino interpretado por Keanu Reeves tiene su cuarta entrega y con más peleas que nunca, y una historia en la que el personaje busca finalmente su libertad y escapar de las diferentes mafias homicidas.

Pero una pregunta que se hacen todos al terminar una película, es si habrá o no una escena post-créditos. Hasta ahora en ninguna de las tres últimas cintas tuvo este tipo de momentos propio de las producciones de superhéroes, pero esta vez todo cambió.

¿Tiene escena post-crétidos John Wick 4?

Si te preguntas si debes quedarte al final de los créditos, la respuesta es SÍ. Existe una escena post-créditos tras los créditos finales; por lo que debes quedarte hasta el final y cuando se enciendan las luces en la sala de cine.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene John Wick?

La respuesta es que John Wick 4 tiene solo una escena post-créditos.

Explicación: ¿Qué significa la escena post-créditos de John Wick 4?

¡Atención! A continuación hay spoilers de John Wick 4. Si aún no la ves o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

Tras el final de la película, vemos cómo el destino de Wick termina tras vencer a El Marqués (Bill Skarsgård), pero desgraciadamente las heridas son muy fuertes y muere en las escaleras de la Basilíca del Sagrado Corazón de París.

Y aunque muchos esperaban que en la escena post-créditos viéramos a John Wick vivo, lo cierto es que otro personaje es el protagonista.

Se trata de Akira, la hija de Shimazu, aliado de John y que muere en el Continental de Osaka en manos de Caine. Ahora vemos al peleador ciego yendo a visitar a su hija tras sobrevivir al duelo que tuvo con Wick; pero lo que no sabe es que Akira llegó por venganza.

La mujer aparece enfrente de él con un cuchillo y lista para matarlo luego de que él acabara con la vida de su padre; pero que tras ese momento no tuvimos más noticias de ella durante la cinta.

Si bien es algo aventurado decir que podría significar una hisoria para nueva entrega de John Wick, con el personaje de Keanu Reeves muerto es difícil que esto suceda de manera convencional. Claro que una precuela o spin-off podría darse; salvo que decidan revivir a Wick para una quinta entrega y continuar la historia.