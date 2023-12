La saga de Saw es una de las franquicias de terror más grandes en el mundo y es que las historias de la franquicia son recordadas hasta ahora por los fanáticos. Y esto se notó aún más con el estreno reciente de su décima entrega en los cines en septiembre de 2023.

Y es que a SAW X ya se le dio el título de mejor película de terror del año algo que los mismos fanáticos destacan que la décima entrega de la franquicia es la mejor de todas las estrenadas hasta el momento.

Ahora, la película se encuentra disponible para verla online y así podrás verla en la comodidad de tu hogar.

¿Cómo ver Saw X en streaming online?

Saw X ya llegó al streaming y ya se puede ver de manera totalmente online. Tristemente la cinta no llegó directamente a un sitio streaming y es que aún no se encuentra disponible en el catálogo de alguna de las grandes plataformas.

Y es que de momento la película solo puede comprarse por 10.990 pesos en Amazon Prime Video y Apple TV. Aún no se encuentra disponible para renta pero se espera que dentro de las próximas semanas se pueda alquilar la cinta en ambas plataformas y que también llegue a otros sitios en esta misma modalidad.

Sobre el sitio de streaming al que podría llegar luego de su paso de venta todavía no se sabe a cuál de todos podría sumarse como un nuevo estreno y eso lo sabremos en su debido momento cuándo se defina cuál de todos tendrá la cinta.

¿Cuál es la sinopsis de Saw X?

Si aún no has visto SAW X, te comentamos que la cinta, como te mencionamos anteriormente, ha sido llamada la mejor película de terror del año y si eso no te convence de verla en el streaming puedes revisar a continuación la sinopsis de la película:

“John Kramer conoce a una persona que le promete curarle el cáncer en una clínica de la Ciudad de México. Tras descubrir que todo era una estafa, se venga de los timadores secuestrándolos y obligándolos a participar en un juego perverso“.

Ya puedes hacer una maratón

Con la llegada de SAW X al streaming ya puedes comenzar a hacer tu maratón de películas de la saga y es que la mayoría de las películas de SAW se encuentran disponibles en la plataforma de Netflix.

Por tanto, ahora puedes ver las películas juntas y podrás disfrutarlas de principio a fin de manera online en la comodidad de tu hogar.

Con la mayoría de las películas de Saw disponibles en Netflix los fanáticos albergan la pequeña posibilidad de que la décima entrega de la saga se estrene después en la plataforma del gigante rojo pero esto no ha sido confirmado de momento por el sitio.