La plataforma de streaming más popular del mundo, Netflix, ha sorprendido a los amantes del cine de terror con un emocionante anuncio: la saga completa de “Saw” está ahora disponible para su disfrute. Esta noticia ha causado un revuelo entre los fanáticos del género, que esperaban con ansias la oportunidad de revivir los escalofríos y el suspenso característicos de esta icónica serie de películas.

La franquicia “Saw”, creada por James Wan y Leigh Whannell, hizo su debut en 2004 con la película homónima. Desde entonces, ha cautivado a los aficionados al terror con su intrincada trama, personajes memorables y, por supuesto, sus aterradoras pruebas mortales.

Ahora, los suscriptores de Netflix pueden experimentar todo el horror de “Saw” en una maratón que les mantendrá en vilo de principio a fin.

¿Qué películas de la franquicia están disponibles en Netflix?

Las cintas que están en el catálogo del servicio de entretenimiento son Saw 1,2,3,4,5,6 y 8. Mientras que la 7 entrega está disponible en Movistar Play, al igual que la 9 que también está disponible en Prime Video y Saw 10 aún no en ninguna plataforma de streaming.

Un Recorrido por la Saga “Saw”

La saga “Saw” consta de 10 películas, cada una construyendo sobre los eventos de la anterior y sumergiendo al espectador en un mundo oscuro y siniestro.

La trama de la franquicia de películas “Saw” se centra en un asesino en serie conocido como Jigsaw, cuyo nombre real es John Kramer. La premisa general de las películas es que Jigsaw diseña y lleva a cabo elaboradas pruebas mortales a sus víctimas, a menudo reclusos o personas que considera moralmente cuestionables.

Estas pruebas están destinadas a hacer que las víctimas enfrenten sus propias debilidades y pecados, con la esperanza de que puedan apreciar más la vida y cambiar su comportamiento.

Las pruebas suelen ser extremadamente sádicas y a menudo involucran dispositivos trampa que están diseñados para infligir un gran sufrimiento físico o incluso la muerte si las víctimas no pueden superar el desafío planteado por Jigsaw. Los dispositivos trampa son una característica icónica de la franquicia y a menudo se presentan de manera ingeniosa y grotesca.

Las películas suelen alternar entre flashbacks que exploran la historia de Jigsaw y su motivación, y las tramas contemporáneas que siguen a las víctimas y a los investigadores que intentan atrapar al asesino.

Desde la película original hasta las secuelas, cada entrega ofrece giros inesperados, personajes complejos y escenas que desafían la mente y los nervios. “Saw” se convirtió en sinónimo de suspenso extremo y el juego mental entre el asesino y sus víctimas.

El icónico muñeco Billy, el rompecabezas utilizado para comunicarse con las víctimas, es reconocible al instante y ha sido un elemento distintivo de la franquicia. Además, las frases inolvidables, como “¿Quieres jugar un juego?”.

El reinicio de la saga

El reinicio de la saga “Saw” en 2021 con “Spiral: From the Book of Saw”, protagonizado por Chris Rock y Samuel L. Jackson, reavivó el interés en la franquicia y demostró que la marca “Saw” sigue siendo relevante en la actualidad.

La película está dirigida por Darren Lynn Bousman y escrita por Josh Stolberg y Peter Goldfinger. Aunque la película está ambientada en el mismo universo de “Saw”, presenta una trama independiente que se aparta de la narrativa principal de la franquicia.

La historia de “Spiral” gira en torno a un detective de la policía llamado Zeke Banks, interpretado por Chris Rock, y su compañero, interpretado por Max Minghella. Zeke es un detective con una reputación controvertida en el departamento de policía de la ciudad debido a su denuncia de corrupción policial, lo que lo ha convertido en un marginado en la fuerza.

La trama se desarrolla cuando Zeke y su compañero investigan una serie de espeluznantes asesinatos que siguen un patrón similar al modus operandi del infame asesino en serie Jigsaw. Los asesinatos están diseñados para castigar a personas corruptas y moralmente cuestionables, similar a las pruebas de Jigsaw en las películas anteriores de la franquicia “Saw”.

A medida que la investigación avanza, Zeke se da cuenta de que está siendo arrastrado al mundo retorcido y peligroso de Jigsaw, y debe enfrentarse a su propio pasado y a la corrupción que infecta el departamento de policía si quiere resolver el caso y detener al asesino.

Aunque no se trata de una secuela directa, la película captura el espíritu del terror psicológico y la intriga de “Saw” y ofrece una experiencia escalofriante para los fanáticos del género.

Revisa el tráiler a continuación