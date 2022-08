Saw tendrá una nueva película según reportan varios medios internacionales.

Lionsgate y Twisted Pictures se encontrarían actualmente trabajando en la producción que será dirigida por Kevin Greutert, quien estuvo detrás de Saw VI y Saw: The Final Chapter, y además editó desde la primera hasta la cuarta Saw y Jigsaw.

De esta manera, la nueva cinta se convertiría en la décima entrega de la franquicia, que tuvo como último lanzamiento el reinicio de Saw titulado Espiral, que fue protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson.

Por ahora los detalles de la trama y el elenco se mantienen en secreto, sin embargo, se anunció la fecha que debutará en cines.

¿Cuál es la fecha de estreno de la nueva película de Saw?

De acuerdo a los medios internacionales, la próxima película de El Juego del Miedo se estrenará el 27 de octubre de 2023, es decir, cercana a la fecha de Halloween del próximo año.