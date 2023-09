¿Hay escenas post-créditos en Saw X? Conoce si debes quedarte tras el final de la película en el cine

La décima entrega de Saw, nos vuelve a demostrar que la franquicia es capaz de llenar de miedo a sus seguidores. A solo días de su lanzamiento en cines, muchos fanáticos se han preguntado si el film tendrá escenas post-créditos que entreguen información valiosa para sus próximas cintas. Si no conoces la respuesta, pues te la contamos a continuación.

¿Hay escenas post-créditos en Saw X?

Sí, lo hay. En esta nueva película, la cinta contará con una escena adicional que hará una pre visualización sobre el futuro de la franquicia. Por tanto, si no sabías si quedarte en la sala de cine al finalizar la película, deberás hacerlo para no perderte ningún detalle.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Saw X?

De acuerdo a la descripción oficial del film, su sinopsis es la siguiente:

“John Kramer está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de ‘SAW’ explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de ‘SAW I’ (‘El juego del miedo’) y ‘SAW II’ (’El juego del miedo 2′), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables.

Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas”.

¿Cuándo se estrena Saw X?

El largometraje se estrenará el día 28 de septiembre por los cines de Latinoamérica.

¿Cuál es el elenco de Saw X?