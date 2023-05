Un gran concierto se aproxima. Se trata de la banda alemana Blind Guardian, una de las grandes leyendas del metal alemán que se presentará en nuestro país para brindar un espectacular show a todos sus seguidores. Descubre los detalles de su show y dónde se presentarán en la siguiente nota.

¿Dónde se presentará Blind Guardian en Chile?

La legendaria agrupación dueña de éxitos musicales como: Mirror Mirror o Valhalla, se presentará en el Teatro Caupolicán el día 14 de noviembre a las 21:00 hrs.

Blind Guardian ha realizado diversos espectáculos en nuestro país, y los miembros de la banda, han indicado que los chilenos son los mejores fanáticos de la banda en Sudamérica. Motivo por el que este imperdible concierto será una sorprendente oportunidad para revivir y disfrutar con todas las canciones que han elevado a la agrupación alemana como una de las más grandes del metal.

¿Quedan entradas disponibles para Blind Guardian en Chile?

Queridos fanáticos, tenemos el agrado de informar que sí quedan entradas disponibles para el concierto de Blind Guardian en Chile. Sus valores son los siguientes:

PALCO B$ 80.500

PALCO C$ 80.500

PALCO D$ 80.500

PALCO E$ 80.500

CANCHA$ 56.350

PLATEA$ 50.600

Las entradas puedes adquirirlas por la plataforma Punto tícket.

Blind Guardian: una banda con trayectoria que promete romperla en su espectáculo

La destacada agrupación comenzó su formación en la década de los años 80, específicamente en 1984 en la ciudad de Krefeld, con un proyecto musical que mezclaba el power metal europeo, con elementos góticos y de fantasía añadiendo la precisión técnica del speed metal. “Battalions of Fear”, fue su primera placa y la puerta de entrada a los escenarios del power y el metal progresivo y neoclásico.



Tras sus inicios, la banda ha construido una larga trayectoria musical que les ha brindado 11 discos de estudio, el último de ellos “The God Machine”, que le da el nombre a su gira internacional. Su proyecto más reciente, fue presentado en septiembre de 2022, el cual obtuvo un gran éxito e incluye nueve poderosas canciones que presentarán en vivo como repertorio en su tour de conciertos.