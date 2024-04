Los seguidores del género urbano chileno quedaron impactados tras saber la noticia del artista Juliano Sossa, quien recibió dos disparos por parte de personas que intentaron asaltarlo en la comuna de Peñaflor. Tras esto, se especuló mucho sobre su estado de salud, lo que sí se confirmó, es que el cantante está fuera de riesgo vital.

De ese modo, mucho más recuperado, el intérprete de “Ganas”, compartió un mensaje en sus redes sociales sobre lo sucedido y reflexiones personales.

Juliano Sossa se pronuncia tras accidente en Peñaflor

El artista publicó a través de su plataforma de Instagram, un sentido mensaje.

“Muchas gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí, estoy bien, me recuperaré pronto con dios mediante. Nuevamente, Dios me regala otra oportunidad, nunca dejen de decir cuanto aman a sus seres queridos. Esto me hace más fuerte, sigo luchando contra estos demonios, pero seguiré caminando para el bien para escoger el buen camino”, comenzó diciendo.

“Perdono de corazón a toda esa gente que conoció mi peor versión y se quedó con ella, no los juzgo, pero les demostraré que no soy el mismo. No está bien que me deseen la muerte por mi pasado”, añadió.

“Soy un ser humano igual que ustedes, hijo, padre, amigo, soñador… Sé que soy una influencia también y ocuparé estas herramientas para hacer el bien. Gracias a Dios y al universo nuevamente y a todos mis fanáticos y amigos”, concluyó Sosa.

Asimismo, también el joven entregó información sobre la persona a que atropelló por escapar del ataque. De ese modo, el cantante aseguró que su equipo y él se contactaron con la mujer, quien está bien y que incluso, estuvieron juntos en la sala de urgencia.